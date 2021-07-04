PELİN KAYA

Christian Dior'un 1947'de yaptığı Amerika seyahatinde gittiği Teksas şehri Dior'un kreatif direktörü Kim Jones'un ilhamı oldu.

Jones, 2022 Yaz koleksiyonu için Teksas doğumlu rap sanatçısı Travis Scott ile gücünü birleştirdi ve ortaya bir müzisyen ile tasarlanan ilk Dior koleksiyonu çıktı. Tasarımlar ikili arasındaki fikirlerden doğdu. Koleksiyon, Scott'ın plak şirketinden yola çıkılarak Cactus Jack for Dior olarak adlandırıldı.





TEKSAS'TAN İLHAM ALDI

Defilenin gerçekleştiği mekanda, parçalarda ve birçok detayda kaktüsü Teksas dokusuyla birlikte görmek mümkün. Koleksiyon zengin renk paleti, dinamik detayları ve çizgilerin hem erkek hem de kadına hitap etmesiyle göz dolduruyor. İlk Kylie Jenner'ın sevgilisi olarak tanıdığım Travis Scott'a bir anda bu kadar yüksek oranda bir vizyonerlik yükleme işlemine şaşırsam da ortaya çıkan koleksiyonun güçlü duruşu kafalardaki şüphenin artmasına engel oluyor.





KIRMIZI HALIYI KURTARAN ZENDAYA

Bet Ödülleri sahiplerini buldu. Kırmızı halısıyla da unutulmaz rüküşlüklere imza attı.

İki farklı kıyafet ile katılan Lil Nas X ile başlamak istiyorum.

İlk görünümünde geceye tulum mu ya da elbise mi anlayamadığım Andrea Grossi imzalı bir kıyafetle katılmış.

Modelini sevemesem de desenlerinde kölelik üzerine çok anlamlı çizimler taşıyordu ve gecenin mesajına uygundu. İkinci görünümünde de gül desenleriyle bezeli Richard Quinn imzası vardı. İddiayı seven beyler için ideal bir seçim olmuş. Jennifer Hudson da 2000'ler esintili Dolce&Gabbana elbisesiyle bizleri o yılların rüküşlüklerine götürmüş oldu.

Her ödül törenine cesur seçimlerle katılan Megan Thee Stallion bu gecede de Jean Paul Gaultier imzalı ve derin dekolteli elbisesiyle bunu bir kez daha kanıtladı.

Zendaya ise Vintage bir Versace ile geceye katıldı. Sevip sevmeme arasında çok kaldım ama diğer isimlere bakınca kesinlikle çok ama çok daha iyi.

Bu elbisenin kısa halini yıllar evvel Beyonce konser sahnesinde giymişti. Zendaya da bu detayı atlamayıp sosyal medyada ona ithafen bir paylaşım yapmayı unutmadı.

Gecenin bombası ise gözlerden ırak yaşayan Cardi B'den geldi.

Hepimiz yeni albümü için uzaklaştı diye düşünmüştük. Fakat sahnede göbeğini belli eden tulumla hamileliğini duyurdu.





ÇİLEKLERLE BEZENMİŞ DÜĞÜN PASTASI

İş insanı Albert Özmizrahi ve Love on Friday markasının kurucularından Lal Ersu dünya evine girdi. Ersu, uçuk toz pembe tonlarındaki gösterişli gelinliğiyle haftanın en çok konuşulan gelini oldu.

Duvağı, saçı ve çiçeği de gelinlikle uyumluydu.

Düğündeki bir diğer konuşulmaya değer detay ise alışılmışın dışına çıkarak seçilen çileklerle bezenmiş düğün pastasıydı. Tabii klasik seçimlerden farklı olması eleştirilse de benim gibi değişikliği sevip tam bir yaz düğünü pastası olarak görenler de az değildi.