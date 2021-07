PELİN KAYA

Bodrum, Yalıkavak Marina ve Mandarin Oriental aracılığıyla lüks markaların yeni buluşma noktası haline geldi. En lüks yabancı markalardan, dünya çapında kendini tanıtmayı başarmış Türk markalara kadar hepsi, artık Bodrum'un eşsiz yazlık dokusunda nefes alıyor. Size bu hafta Bodrum'da ilgi merkezi haline gelenlerin yanı sıra yeni açılan mağazaların da yer aldığı bir Bodrum dosyası hazırladım.

LOUIS VUITTON: Yalıkavak Marina'da açılan Louis Vuitton'un yeni mağazası yüzyıllar öncesine dayanan ve eski bir kültür olan balıkçı kasabasını yansıtıyor. İki katlı mağazada bir yandan alışveriş yaparken bir yandan da terasında keyifli dakikalar geçirip eşsiz Bodrum manzarasını seyredebilmeniz mümkün. Ürün bandı ise oldukça geniş. Kadın/erkek hazır giyimden parfüme kadar birçok seçeneğe kolayca ulaşılabiliyor. Ayrıca Louis Vuitton yeni mağazası için resort'a ayrıcalıklı olarak sınırlı sayıda üretilmiş olan ve üzerinde Bodrum imzası olan On The Go model çantasını da satışa sunacak.

CHANEL: Türkiye'nin ilk sezonluk butiği olan Chanel Mandarin Oriental bu yaz da kapılarını müşterilerine açtı. Capri, Monako ve St. Tropez gibi gözde tatil merkezlerinde olduğu gibi Akdeniz mimarisi Bodrum'da da korunuyor.

VAKKO: Türkiye'nin gözde markası Vakko, ülkemizin birçok tatil bölgesinde olduğu gibi Bodrum'da hizmet veriyor. Sezonun kadın/erkek koleksiyonları, Vakkorama, Vakko Mare'de müşterilerin beğenisine sunulmaya hazır vaziyette. Vakko Patisserie ise tüm lezzetleriyle bizlerin ziyaretini bekliyor.







BEYMEN: Birçok dünya markasını en güncel şekilde müşterilerine ulaştıran Beymen, Resort mağazasını Mandarin Oriental'da 15 Haziran'da açtı. Mağazanın dekorasyonunda yine Akdeniz detayları ön planda. Beymen Resort, henüz mağazaları Bodrum'da açılmamış dünya markalarına sezonda ulaşabilmek için büyük fırsat.

SERENA UZIYEL: Serena Uziyel bu yaz Mandarin Oriental Bodrum'da ilk resort mağazasını açtı. Her bir parçası İtalya'da üstün el işçiliğiyle üretilen Yaz 2021 koleksiyonu haziran ayından beri müşterilerin huzurunda. Özellikle tasarımına bayıldığım Catena zincirli terliklerden, antik dokuda altın ipliklerle bezenmiş modellere kadar bu şubede ulaşabilmek mümkün.

RAISA&VANESSA: Tasarımlarının kalitesini dünya çapında duyurmuş ve kabul ettirmiş olan Raisa&Vanessa resort mağazasının kapılarını bu yaz Mandarin Oriental'da aralıyor. Sadece yaz aylarında açık olacak mağaza, Bodrum'da şıklığına şıklık katmak isteyen kadınların ortak adresi.

VALENTINO: Dünyaca ünlü lüks moda evi Valentino bu yaz Bodrum Yalıkavak'ta açılan mağazalar arasındaki yerini aldı. Valentino, en gözde koleksiyon parçalarıyla Bodrum'da müşterileriyle buluşuyor.

PRADA POP UP: Prada ilk kez Yalıkavak Marina'da yer alacak olan Pop Up mağazasının açılışını 12 Temmuz'da gerçekleştirecek ve mağaza 12 Eylül'e kadar açık kalacak. Tamamen bir plaj atmosferinin huzurundan ilham alınan mağazada kum tepeleri, okyanus mavisi çadırlar ve şemsiyeler bulunan bir konsept bizlerle buluşacak. Dinlenmek isteyen müşteriler alışverişini yaparken içeceğini bir şezlongda yudumlayabilecek.

BULGARI: Bulgari, Türkiye'deki ikinci ve aynı zamanda ilk yazlık mağazasını haziran ayında Bodrum Yalıkavak Marina'da açtı. 110 metrekarelik geniş bir alanda müşterileriyle buluşacak şubede en seçkin Bulgari mücevherler, saat ve koleksiyon ürünlerini bulabilmek mümkün.

DIOR POP UP: Dioriviera Bodrum Pop-Up kapılarını çok özel sürprizlerle yeniden açtı. Dior'un, dünyanın çok özel tatil destinasyonlarında açılan yazlık mağazaları arasında konumlanan Bodrum pop-up mağazası, yeni Dioriviera Kapsül Koleksiyonu'na da ev sahipliği yapıyor.