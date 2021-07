PELİN KAYA

Zeynep Bastık ve Tolga Akış Alaçatı'da evlendi. Nikah, eğlence ve gece sonu için üç ayrı gelinlik giymeyi tercih eden Bastık'ın tüm gelinlikleri tavrı ve duruşu ile çok uyumluydu. Tüm gelinlikleri, tasarımcı Begüm Salihoğlu'nun Bégum markasına ait. Gelinlikte derin bir yırtmacı taşımak hiç de kolay değildir. Rahatça taşıyabilmek ancak gergin olmayan gelinlerin işidir. Tıpkı Bastık gibi. Diğer elbiseler içinde de bir o kadar rahat ve mutlu görünüyordu



Gelen davetliler de en az gelin kadar konuşuldu desem abartmış olmam. Ünlü davetliler içinde en şık bulduğum isim Demet Özdemir oldu. Museum of Fine Clothing markasından nefis bir renge ve kalıba sahip elbisesiyle çok hoş görünüyordu. Takıları da bir o kadar başarılıydı. Tek eleştirim ince bantlı ayakkabılarının siyah renkte olması olabilir o kadar. Aslı Bekiroğlu'nun kendi sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde Sudi Etuz elbisesi çok hoş görünüyordu. Ama basına servis edilen karelerde bambaşka bir kıyafete bakıyor gibiydim. Modeli Aslı Bekiroğlu'na yakıştıramasam da renklerin çok yakıştığı ortada.

Berfu Yenenler şaşırrtı. Genellikle klasik bir model seçer ama fiziğinin avantajıyla en iyilerden görünmeyi başarırdı. Bu sefer fiziği de işi kurtaramamış. Onluk olmayan değişik bir model seçerek farklı görünmek istemiş olabilir. Eski klasik seçimlere geri dönmesi bizleri çok sevindirir.

Aynı gece bir diğer evlilik haberi de Hande Ünal ve İsmail Ege Şaşmaz çiftinden geldi. Hande Ünal'ın gelinliği de Begüm Salihoğlu imzalıydı. Hande de şahane bir gelin olmuştu. Saçı, duvağı ve çiçeğiyle tam bir uyum içerisindeydi.

Tasarımcı Begüm Salihoğlu'nu bu zorlu sınavı başarıyla geçtiği için tebrik eder her iki çifte de bir ömür boyu mutluluklar dilerim.



VALENTINO'DAN TÜRK MARKAJI

Türk ünlüler bir süredir Valentino'nun yakın markajında, bizi her alanda sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Hadise ile başlayan bu ilgi, Pınar Sabancı'nın kitaplar üzerine gerçekleştirdiği şahane söyleşi, Nazlı Kayı ile yapılan çekimlerle devam etmişti.



Cemal Can Canseven ile de enerjileri tutmuş Cemal Can'ın Instagram hesabından paylaştığı Valentino reels'ı epey ses getirmişti. En son Valentino ile tekrar bir çalışma yaptılar ve şahane bir dergi çekimi gerçekleştirmişler. Çekim gerçekten çok başarılı görünüyor, her karesini ayrı beğendim. Aldığım duyumlara göre marka dijital projeler için birçok Türk ünlüsüyle irtibata geçiyormuş. Yakında bu konuyu revize edip yeni isimleri ekleyerek tekrar yazabilirim.