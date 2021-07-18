PELİN KAYA

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Carla Bruni festivalin en şık, en zarif ünlülerindendi.

Celine, YSL ve Dior marka elbiseleri ve seçtiği ayakkabılarıyla kusursuz bir şıklık sergiledi.

Izabel Goulart, mükemmel fiziğiyle ve her iki Etro seçimiyle gözlerimizi fal taşı gibi açtırdı. Verdiği dekolteler herkesin taşıyabileceği türden değildi.

Anja Rubik, keşke festivalin sonuna kadar kalsaydı da her gün görebilseydim.

Yves Saint Laurent elbiseleri ve Boucheron mücevherleriyle muhteşemdi.

Tilda Swindon da favorilerim arasında.

Genelde seçimleri Haider Hackermann'dan yana oldu. İlk görünümündeki pembe ve altın renk birlikteliği farklı ve ilginçti. İkinci görünümündeki jilet gibi mavi takımın kusursuzluğu gözlerden kaçmadı.



Carla Bruni



CANNES'DA INFLUENCER ÇIKARTMASI

Leonie Hanne bir influencer olarak tüm ünlülere taş çıkarttı.

İlk giydiği Nicole+Felicia Couture imzalı yeşil elbisesi şahaneydi. Sonraki gün ise hologram kumaşlı Tony Ward Couture'den bir elbise tercih etti. Elbiseyi yakıştırdığı gibi vereceği poza da çalışmıştı. Bu yüzden şahane kareler verdi.

Camila Coelho, Nicolas Jebran, imzalı elbisesiyle festivalin önde gelen influencerlarından oldu. Aslında bu parça için elbiseden ziyade muazzam elegan ve gösterişli bir gelinlik demek daha doğru olur. Camila da elbiseyi çok şahane taşımış.

Chopard marka mücevherler ile tamamladığı görünümüyle ünlüleri geride bırakan isimlerden oldu.

Chiara Ferragni de Cannes'daydı. Her ne kadar sezonun trend rengi olsa da neon yeşilini abiyelerde sevemiyorum.

Kendisine yakışmayan ve demode görünen bir seçim yapmış.



COUTURE SEÇİMLER

En dikkat çekici görünüm şüphesiz Bella Hadid'in Schiaparelli'den yaptığı göğüs dekolteli couture seçimiydi. Bir couture aşığı olarak bu seçimi beğenmemek çok zor ama öyle bir elbisede tüm odak devasa kolyede olduğundan ayakkabıların hiç görünmemesi daha iyi olurdu.

Bir de böyle bir diva kolye ile en ufak bir alakası olmayan küpe eşleşmesi yapmıştı.

Tina Kunakey de Valentino tasarımın renk geçişleri şahaneydi. Kısacası farklı, özgün, gösterişli ve cesur bir seçimdi, bayıldım!



Marion Cotillard



HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATANLAR

Marion Cotillard maalesef Chanel ile marka iş birliği kurbanı olmaya devam ediyor.

Lüks dünyasının dev marka iş birliklerinde yıldız isimler için işin para ve prestij kısmı daha önemli olup ne giymeleri isteniyorsa sorgusuz sualsiz onaylıyorlar.

Ama bunu yapıp şık olmayı başaranlar da var.

Belli ki bir Marion bir de Margot Robbie bu konulara hiç kafa yormuyorlar. Giydiği her iki Chanel tasarım da çok kötüydü.

Timothee Chalamet bu yıl Cannes'da beni en büyük hayal kırıklığına uğratan isim oldu.

Şimdiye kadar erkek modası dendiğinde listemde en üst sıralarda yer alan Timothee'nin acilen eski görünümlerine bir bakıp yeniden toparlanması gerekiyor.