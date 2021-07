PELİN KAYA

Pandemide sahne kısıtlamalarının kalkmasıyla sanatçılar, bayram konserlerinde sevenleriyle bir araya geldi. Gelin beraber sahne kostümlerine, stillerine göz atalım...







Gülşen her zaman sahnesiyle ve giydikleriyle adından söz ettirmeyi başarır. Öyle iyi bir fiziği var ki ne giyse yakıştırıyor. Siedres'i severek tercih eden sanatçı, Alaçatı'daki bayram konserinde de yine bu markadan bir seçim yaptı ve yine muhteşem görünüyordu. Beraberinde tercih ettiği bronz üst ve dore ayakkabılar da tarzıyla oldukça uyumluydu.







Bronz demişken Ebru Gündeş'e geçelim. Antalya'daki konserinde iki farklı görünüm tercih eden sanatçının ilk elbisesi bronz renkte bir balık elbiseydi. Gündeş bu tarz elbiseleri kullanmayı seviyor. İkinci görünümündeki beyaz tulumunun içinde de iyi görünüyor.







Sahnede cesur seçimler yapan Simge Sağın'ın kostümü Gülşah Saraçoğlu imzalıydı. Elbisenin siyah üst kabı ne kadar iyi görünüyorsa etek kısımlarındaki yorganımsı dore yerler görünümü olumsuz etkilemiş. Fakat ayakkabı seçimini elbisesine uydurmayı başarmış. Aynı ayakkabıyla ikinci bir kabarık elbise giyen Sağın bu kostümle çok daha iyi görünüyor.







Tercihini Gülşah Saraçoğlu'ndan yapan diğer isim ise Bülent Ersoy. Saraçoğlu'nun Sağın'a yaptığı kostümdense Diva için yaptığı tasarımı daha başarılı buldum. Elbise Bülent Ersoy'un abartılı ve gösterişli tarzıyla tam bir uyum içinde.







Sibel Can bu bayram beni hayal kırıklığına uğrattı. İlk kostümündeki violet rengindeki saten elbise üzerine oturmamış, potluklar vardı. Halbuki saçı, makyajı ve takıları ne kadar başarılı. İkinci kostümü eleştirmek, kusur bulmak benim için imkansız zira seçimini Nur Yerlitaş'tan yapmış. Gördüğüm an gözlerim yaşardı. Ne güzel ve anlamlı bir davranış.







Bodrum'da sahne alan Ajda Pekkan da bayramın kusursuz görünenlerinden. Züleyha Kuru imzalı kostümü tek kelimeyle 'O'ydu. Zaten uzun aradan sonra ona da sahnede böyle bir geri dönüş yakışırdı.







İrem Derici'nin Tekirdağ'daki bayram konserinde tercihi turuncu-siyah gösterişli bir tasarımdan yana olmuş. Saçı, makyajı, tarzı ve tavrıyla bir bütün olarak başarılı buldum. Fakat İrem Derici normalde daha uçuk kaçık karakterde bir isim. Ondan daha cesur ve şaşırtıcı kostümler de görmek isterim.







Derya Uluğ da siyah elbisesi içinde oldukça iyi görünüyor fakat bu görünüm ancak bir davette veya kırmızı halıda uygun olurdu. Yırtmacındaki püsküllerle katılmak istenen hareket yine de Uluğ'u sahne havasına sokamamış.