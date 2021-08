PELİN KAYA

Son zamanların en çok konuşulan gelini geçtiğimiz günlerde milyarder Michael Lewis ile dünya evine giren Prenses Diana'nın yeğeni Kitty Spencer oldu. Görkemli tören Frascati'de bulunan Villa Aldo Brandi'de gerçekleşti. Spencer gelinliği dahil toplamda beş elbise giydi ve hepsi de Dolce &Gabbana imzalıydı.



Upuzun duvağı ve Dolce &Gabbana'ya yakışır dantellerle bezeli kraliyet havasını andıran gelinliği günlerce dillerden düşmedi. Kitty Spencer bir bütün olarak şahane ve gösterişli görünüyor. Ama yaz mevsiminde boğazına kadar dantellerle kapalı bir gelinlik görmek de biraz sıkıntılı oluyor.



ESKİ GAGA MI GELİYOR?

Lady Gaga bu hafta giydiği kıyafetlerle hepimizi ilk çıkış yaptığı yıllarındaki tarzına götürdü. Her gün markası Pleaser olan 22 santimetre gökdelen topuklarla terlikle süzülür gibi New York'ta kaldığı yerden çıkış yaptı. İlk gün bu ayakkabılarını Magda Butrym elbisesiyle, ikinci gün Lanvin elbisesi ve kanatlarıyla tercih etti. Üçüncü günde ise stilini bir üst seviyeye taşıyarak bambaşka bir görünümle çıktı.



Lady Gaga'nın bu değişken stiline bayılıyorum. Yakında rol aldığı Gucci filmi vizyona girecek. Filmin tanıtım günlerinde de kendisini 80'ler stilleri içinde göreceğimize eminim.



GÖZDE ÇİFTTEN MÜKEMMEL UYUM

Justin Bieber, Freedom Art Experience adında bir davet düzenledi. Bu geceye eşi Hailey Bieber da şıklığıyla damga vurdu. Alessandra Rich imzalı kadife elbisesinin içinde bir kuğu gibiydi.



Saç modelinin uyumu, makyajının güzelliği de eklenince Hailey'i eleştirecek tek bir unsur bulamıyorsunuz. Justin Bieber da eşiyle uyumlu olmayı tercih etmiş. Genelde Justin kendi kafasına göre takıldığı için Hailey ile alakasız bir stile sahiptir. Uyumlu olunca ikisi de jilet gibi görünüyor.



SİPARİŞ REKORU KIRAN ÇANTA

Artistik Direktör Kim Jones'un Fendi Sonbahar/Kış 2021 reklam kampanyasında öne çıkardığı First çantası hem çok beğenildi hem de çok ses getirdi. Tasarımın modeli hem günümüz trendlerine hitap ediyor hem de tasarımı zeki düşünülmüş.



F harfinin yerleştirilme şekli kesinlikle başka bir şekilde böyle mükemmel duramazdı. Küçük boyu 20 bin lira, orta boyu ise 27 bin 200 lira olan bu çantanın reklamı ünlü isimlerle birlikte gerçekleştirildi. Priyanka Chopra, Chiara Ferragni, Valentina Ferragni gibi isimler çantayı sosyal medya hesaplarında #FendiFirst etiketiyle paylaştı. Yakında tanıdığımız birçok isim de çantayı göreceğimize eminim.