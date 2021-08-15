PELİN KAYA

3 Eylül'de Amazon Prime'da yayınlanacak olan yeni Cinderella filminin başrol oyuncusu Camila Cabello, Bee Goddess'ın tılsım mücevherleriyle ışıldayacak. Böylelikle Bee Goddess bir ilke imza atarak Amazon Prime ile yaptığı iş birliği ile bir Hollywood prodüksiyonunun partneri olan ilk Türk tasarımcı ve mücevher markası oluyor.



Masalın en göz alıcı anlarından biri olan, baloya sihirli bir şekilde hazırlandığı sahnede Cinderella karakteri kendi tasarımı olan elbisesi ile davete katılmaya hazırlanırken boynunda Bee Goddess tasarımı ay-yıldız kolyesini taşıyor.

Bee Goddess'ın kurucusu ve tasarımcısı Ece Şirin, böyle büyük ve değerli bir projenin içinde olmaktan duyduğu mutluluk ve gururu şu sözlerle ifade etti: "Bu çapta bir Hollywood projesinde yer alan ilk Türk mücevher tasarımcısı ve markası olmanın yanı sıra ünlü sanatçı Camila Cabello'nun Cinderella filminde Türk bayrağı tasarımı kolye ile ışıldamasından yalnızca kendim ve markam adına değil, Türkiye adına gurur duyuyorum." Tebrikler Ece Şirin!



TUHAF BİR ALBÜM TANITIMI

Orijinallik adı altında kimbilir daha ne tuhaflıklar göreceğiz. Ünlü şarkıcı Kanye West'i bir süredir yüzünün tamamen kapandığı çeşit çeşit maskelerle görüyoruz. Bu adam neden bu halde geziniyor, önünü nasıl görebiliyor diye düşünürken, her şeyin yeni albümünün PR çalışmasının bir parçası olduğu ortaya çıktı.



Kanye yetmezmiş gibi Kim Kardashian da Kanye West'in yeni albümü Donda'nın partisine benzer bir maskeyle katıldı. Allah'tan şimdilik bu reklam kokan hareketlere çocuklarını dahil etmediler. Atlanta'da Mercedes Benz Stadyumu'nda sahneye çıkan Kanye'nin tercih ettiği markalar Balenciaga ve Bottega Veneta oldu. Donda albümüne ait tüm ürünler Balenciaga Kreatif Direktörü Demna Gvasalia tarafından tasarlandı.



DÜNYANIN EN ZENGİN KADIN SANATÇISI

Forbes'un yayınladığı son verilere göre Rihanna artık resmen milyarder ve dünyanın en zengin kadın şarkıcısı. 1,7 milyar dolarlık serveti olan Rihanna, Oprah Winfrey'den sonra eğlence dünyasının en zengin kadın yıldızı oldu. Servetinin 1,4 milyar dolarlık kısmı %50 hissesine sahip olduğu Fenty Beauty'den geliyor. Yani Fenty Beauty'nin net marka değeri 2,8 milyar dolar. Servetinin geri kalanı da iç çamaşırı markası Savage x Fenty'den ve diğer yaptığı işlerden...



Bunların yanı sıra şimdilerde Rihanna parfüm sektörüne de el attı ve Fenty Parfum adlı markası satışa sunulduğu gibi tükendi. Canlı ve dikkat çekici olduğu söylenen Fenty Parfüm Rihanna'nın çok sevdiği Bridgetown, Grasse, New york, Paris ve Los Angeles gibi şehirlerden ilham alıyor.

Hem tatlı hem de baharatlı notalara sahip bu parfüm Jacques Cavallier tasarımı. Uzun lafın kısası Rihanna moda sektöründe bu denli başarılıyken yeni müzik albümü çıkarması için daha çok bekleyeceğiz.



BU SEFER İLHAMI SİYAHİ KOVBOYLAR

Sırada moda dünyasında başarıyı yakalayan bir başka dünya yıldızı Beyonce var. Adidas ile yaptığı koleksiyonlar büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Beyonce yeni Adidas x Ivy Park Rodeo isimli koleksiyonunda doğduğu yer Teksas'ın kültüründen ve Amerikan siyahi kovboylarının tarihinden ilham almış.



Koleksiyonda 58 unisex kıyafet, 13 aksesuar ve 5 çift ayakkabı bulunuyor. Diğer koleksiyonlardan farklı olarak bu sefer çocuk giyimini de işin içine katıyor ve bunu ailecek bir örnek giyilmesini sevdiği için tercih ediyor. Koleksiyon 19 Ağustos'ta satışa çıkacak. Yine bir kaç gün içinde tüm parçaların tükeneceğine eminim.