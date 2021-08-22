PELİN KAYA

Hande Erçel geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında onda görmeye alışık olmadığımız kadar iddialı ama bir o kadar da güzel fotoğraflar paylaştı. Dilara Fındıkoğlu imzalı kırmızı bir mayo giymişti. Postu Dilara Fındıkoğlu'na hoş bir jestti çünkü hem caps içinde yer verdi hem de etiketledi.

Bu iddialı paylaşımı o kadar çok ses getirdi ki postun beğeni sayısı kısa sürede 3 milyonu geçmişti. Fakat ne olduysa ertesi gün paylaşımını hesabından kaldırdı. Bu sefer de bu kadar yüksek beğeni alan bir paylaşım neden silinir diye konuşulmaya başlandı.



Bir kesim pozlarının Serenay Sarıkaya'nınkilere benzemesinden dolayı karşılaştırılmaktan hoşlanmadığını iddia etti. Bense daha başka bir sebepten olduğunu düşünüyorum. Tasarımcı Dilara Fındıkoğlu kıyafetlerini giyen dünyaca ünlü yıldızları hem ana postunda hem de storylerde bol bol paylaşır. Mesela bikinisini giyen Bella Hadid'i paylaşmalara doyamamıştı. Ve nedense Hande Erçel'i post yapmadı sadece storylerden paylaştı.

Tabii bu teorim doğru mudur değil midir, bilemem.





EN ÇOK MERAK EDİLEN

Artık sahne deyince ne giydiği en çok merak edilen sanatçımız kendine has ve başarılı seçimleriyle Gülşen desem abartmış olmam. Son konserinde giydiği siyah Versace elbisesiyle yine şıklığını ve zarafetini konuşturdu. Gülşen'in en şık sahne kostümü hangisiydi diye takipçilerime sorduğumda çoğunluğun tercihi de bu Versace elbiseden yana oldu. Gerçekten de saçı, makyajı, ayakkabısıyla ve verdiği pozlarla görünümünü harika tamamlamış.





18'LİK DİVA

Ajda Pekkan bayram konserinde hepimizin ağzını açık bırakmıştı. Son konserinden de yeni görüntüler geldi ve yine gözlerimizden kalpler çıkartmayı başardı. 75 yaşında olmasına rağmen hâlâ genç sanatçılara taş çıkartmayı başarıyor. Sadece tek bir eksikle baştan sona tüm havasına bayıldım. O da bu spor kombinin altına giydiği gelin ayakkabıları. E bu da havalı görünümüne nazar boncuğu olmuş olsun.





YILIN DÜĞÜNÜNE AZ KALDI

Nazlı Kayı evliliğe giden yolda adım adım mutlu sona doğru yaklaşıyor! 3 Eylül'de gerçekleşecek düğün öncesi çok yakın arkadaşlarıyla düzenlediği bekarlığa veda partisinde de mutluluğu yüzünden okunuyor. Bunca maddi imkana rağmen abartılı bir parti yapmayıp sade duruşundan ödün vermemesi çok hoşuma gitti. Stella McCartney imzalı elbisesi, uygun ayakkabı, doğal saç ve makyajıyla çok zarif görünüyor.





MAKYAJI İŞİ BOZDU

Hande Yener de bu hafta konser verenlerdendi.

Hakan Akkaya imzalı iki farklı kostümle sahne aldı.

Kostümlerin ikisini de çok beğendim. Tam onda görmeye alıştığımız kendi tarzı içinde sahneye yakışan seçimler olmuş. Beğenemediğim ve neden diye haykırmak istediğim makyajı görünümündeki en zayıf halkaydı.