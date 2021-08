PELİN KAYA

Tiffany'nin LVMH grubuna geçmesiyle birlikte ilk büyük kampanyası heyecan yarattı! Beyonce ve Jay Z çifti Tiffany and Co. ile yeni bir iş birliğine imza attılar. About Love isimli bu kampanya ile Carter'ları ilk kez bir kampanyada birlikte görmüş olduk. Jean-Michel Basquiat'ın daha önce hiç görülmemiş Equals Pi isimli sanat eserinin bu kampanyada yer alması da önemli detaylardan biri. Beyonce'nin 'About Love' kampanyası için 128.54 karatlık bu gösterişli kolyeyi takmasıyla önceki isimleri de hatırlamış olduk.



Bu değerli parça ilk olarak 1957'de sosyetik Mary Whitehouse tarafından kullanıldı. Sonrasında en ünlüsü olan Audrey Hepburn tarafından 1961'de Breakfast at Tiffany's filminin tanıtımını yaparken giyildi. Hepburn için Tiffany Pırlanta, Tiffany kuyumcusu Jean Schlumberger'in Ribbon Rosette kolyesine yeniden yerleştirildi. 1995 yılında yine Jean Schlumberger'in tasarımıyla 'Bird on A Rock' isimli broşa dönüştürülerek Paris'teki Musée des Arts Décoratifs'de sergilendi. 2012 yılında ise 175. yıl dönümü şerefine 100 karat beyaz elmasla süslenen bir kolyeye yerleştirildi. Lady Gaga da Oscar Ödül Töreni'nde bu tasarımı boynunda taşımış oldu. Sonrasında kolye 'Death of The Nile' filminde Gal Gadot tarafından giyildi.



İRONİK BİR AFİŞ

Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı Spencer filminin afişi yayınlandı. Afiş Prenses Diana'nın hüznünü, kırılganlığını ve yalnızlığını hissettirmesi açısından başarılı bir çalışma olmuş. Ama bu kare beni başka bir ana da götürdü ve bu an hüznün aksine zafer ve mutluluğun anı.



2013'te Jennifer Lawrence, kazandığı En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü almak için sahneye çıkarken merdivenlerde düşmüştü ve Dior elbisesiyle ikonik karelere imza atmıştı. Gerçekten ilginç bir benzerlik olmuş.



MET GALA'DA INFLUENCER'LARIN DEVRİ

1948 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen ve bir yardım galası olan MET Gala gecesine, 13 Eylül'e az zaman kaldı. Ünlüler gece için kostüm hazırlığı içinde. Söylenenlere göre bu sene davetli listesini hazırlayan Anna Wintour listeye sosyal medyadan, özellikle de Youtube fenomenlerinden daha fazla ekleme yapmış.



Bilindik isimlerden de Kim Kardashian ve Beyonce'nin kesin katılacağı söyleniyor. Jennifer Lopez ve Ben Affleck'i bir arada göremeyebilirmişiz çünkü Ben Affleck sette çekimde olacakmış. Ben yine de 17 sene sonra ilk gösterişli kırmızı halı görüntülerini bu davette vereceklerini düşünüyorum.



KORKULAN OLMADI

Dünyaca ünlü lüks moda evi Balenciaga bir anda Instagram hesabında yer alan tüm gönderilerini sildi. Artık hepimiz bu metodu öğrendik, biliyoruz. Yeni koleksiyon geldiğinde veya tasarımcı değiştiğinde markalar bu dijital pazarlama stratejisine yöneliyor.



Benim asıl merak ettiğim yeni gönderilerin içeriğinin nasıl olacağıydı. Nitekim çok geçmeden paylaşımlara başladılar ve gezelim görelim tadında gönderiler gördük. Şimdilik çizgilerinde ciddi bir değişim söz konusu değil, uçuk kaçıklık yine devam ediyor. En azından eski gönderileri aratır bir durum yok.