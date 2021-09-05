PELİN KAYA

Irkçı yaklaşımı yüzünden Uzak Doğu pazarında ciddi bir yara alan Dolce&Gabbana imajını düzeltmek için Venedik'te inanılmaz bir şova imza attı. Defile önce San Marco Meydanı'nında 16. yüzyıla ait kostümlerle gezen modellerin herkesi zaman tünelinde yolculuğa çıkarması ile başladı. Defile sırasında başlayan yağmurun şiddetli bir doluya dönüşmesi, ünlü davetlileri, ünlü olma yoluna çıkan kızları, defile öncesi ve sonrası verilen özel yemek ve davetleriyle Dolce&Gabbana defilesi bir süre daha konuşulmaya devam eder.







Jennifer Lopez, katılımcılar arasında en çok dikkat çeken isim oldu. Adeta "Bir Dolce & Gabbana böyle giyilir" dedi. Fakat tek bir aksilikle. Pelerinindeki etiketi çıkartmayı unutmuşlar. Bir kereliğine giyilecek kıyafetlerde bu tarz faux-pas (modanın gafı, hatası) durumlarını sıkça görebiliriz. Tamamen Jennifer'ın ekibinin hatası. Kıyafetler giyilmeden önce de giyildikten sonra da dikkatlice kontrolden geçmeli.







Yaşsız kadınım Helen Mirren da davetliler arasındaydı. Ne kadar muhteşem desem az. Fiziğine ve aurasına çok yakışan bir model seçilmişti. Adeta kraliçeler gibiydi. January Jones'un elbisesinin pembe geçişleri çok hoş görünüyordu. Yapılan saç, makyaj da şahane bir şekilde uyum sağlamıştı. Sadece çanta seçimini sevemedim.







Böyle davet ve etkinliklerde nedense işin içine rap yıldızları girdiğinde rüküşlük kırmızı halının bir eteğinden tutunuveriyor. Saweetie sayesinde bunu bir kez daha anlamış olduk. Jennifer Hudson ise defileye zengin işi kız isteme çikolatasının paketi gibi katılmıştı.







Kate Bosworth, üstünde su gibi akan kumaşı, kusursuz dikimi ve zarif detaylarıyla şahane görünüyordu. Saç ve makyajı da çok iyiydi. Zaten ne zaman kötü oldu ki?







Heidi Klum, 17 yaşındaki kızı Leni ile birlikte Swarovski taşlar içinde pırıl pırıllardı. Yemeğe katılanlar arasında Maria Bakalova da vardı. Pembe seçimiyle oldukça zarif ve elegan görünüyordu.



SAHNELERİN MODA KARNESİ







6 PUAN

Demet Akalın bu hafta iki farklı görünümüyle en çok konuşulan isim oldu. Pelerinli Dolce&Gabbana elbisesini sahnelik bulmadım. Ayrıca yaptığı başarısız paylaşımlarda ne elbise ne de Demet Akalın iyi görünüyordu. Asıl sürprizi Gülşah Saraçoğlu'nun hazırladığı ikinci kostümle yaptı. Elbisesindeki Gucci çakması askı Demet gibi her markanın orijinalini alan birine yakışmadı. Fiziğinin ne kadar iyi olduğunu unutmuştuk, hatırlamış olduk. Ayakkabı seçimi kusursuz. Saçları da bu kostüm için ideal. Tek sorun makyajı. Yıllardır göz çevresindeki beyazlıktan vazgeçemiyor olması üzücü.







7 PUAN

Hande Yener son konserinde yenilikleri takip etmeye başladığını göstermiş oldu. Hadise ve Demet Akalın gibi isimlerden beklerken, Beyonce'nin markası Ivy Park'ın Rodeo koleksiyonunu ilk giyen ünlümüz oldu. Beğendim.







5 PUAN

Hadise'nin konser kostümü çok tartışıldı. Anlaşılan herkes uzun zaman sonra sahneye çıkan Hadise'den değişik bir kostüm görmeyi bekliyormuş. Ne de olsa sahne dışında, stil anlamında ciddi bir ilerleme kaydetmişti. Ama sahnede durum maalesef aynı. Mayo ve çizme ikilisi devam ediyor.