PELİN KAYA

Miss Turkey güzelleri taçlarıyla buluştu. Her sene olduğu gibi bu sene de tahminlerimi takipçilerimle paylaşmıştım ve her seferinde dediğim gibi ben güzelden iyi anlıyorum. Seçtiğim 4 güzel de ilk dörde girmeyi başardı! Miss World Dilara Korkmaz, Miss Universe Cemrenaz Turhan, Miss Supranational Şira Sahilli ve Miss Farmasi Su Bige Korucu oldu.







Bu yılki yarışmada doğal güzellikler geçtiğimiz yıllara nazaran daha ön plandaydı. Normalde burun estetiği bile masum sayılırken onu bile fazla görmediğime sevindim. Bu sefer yarışmaya estetikler yerine sosyal medyada kullanılan filtreler damgasını vurdu. Doğal olarak yarışma öncesi aday olan kızların sosyal medya hesapları didik didik incelendi. Ne yazık ki yoğun fotoşoplar, filtreler bazı kızlarımızın ruhunu gencecik yaşta ele geçirmiş. Filtreler ufak tefek kusurları örtmek yerine tamamen görüntüyü değiştirmek üzere kullanılmış. Keşke böyle olmasa ve henüz yolun başındaki kızlarımız aynayla barışık olmayı başarabilse...







Sosyal medya hesaplarında yaşatmaya çalışılan büyük değişimleri jüri üyeleri de fark etmiş olmalı ki hiçbiri bu aldatmacaya kanmamış. Jüri koltuğunda oturan eski yılların güzelleri de en az yeni yarışmacılar kadar dikkatleri topladı. Özellikle Çağla Şıkel'in sosyal medyada yaptığı Azra Akın ve Arzum Onan ile olan paylaşıma bayıldım. Resmen gençlere 'Hepinizi cebimizden çıkarırız' demişler. Üçünde de yıllar hiçbir şey götürmemiş, şahane görünüyorlar!







GÖRKEMLİ DÜĞÜNDE ŞIKLIK YARIŞI

İş insanı Olgun Zorlu ve Berrin Zorlu'nun oğlu Berkun Zorlu, Venezuelalı Ana Mercedes Fernandez ile dünyaevine girdi. Gelinliğinde sade bir görünüm tercih eden Ana Mercedes Fernandez, saçı, makyajı ve aksesuarlarıyla tam bir uyum içinde, çok hoş görünüyor.

Gelin kadar dikkat çeken bir diğer isim de Elif Cığızoğlu imzalı elbisesiyle Berrin Zorlu oldu. Düğünün diğer şık davetlileri de Pronovias marka kırmızı elbisesiyle Aslı Şen, Barrus London marka elbisesi ile Feryal Gülman ve vintage Herve Leger marka elbisesi, Bvlgari gerdanlığı ile Etel Baler oldular.







ARTIK MODELLER TEK MESLEKLE KALMIYOR

Günümüzde artık modeller sadece modellik yapmak istemiyor, sosyal medyadaki güçlerini kullanabilecek iş alanlarına da giriyorlar. Örneğin lüks markaların bir arada buluştuğu bir perakende sayfası olan FWRD'un Kreatif Direktörü Kendall Jenner oldu. Moda endüstrisinde yeni bir rol alan Kendall bu pozisyon için "Modayı severek büyüdüm ve bu işteki en parlak insanlardan bazılarıyla çalıştığım için inanılmaz derecede şanslıydım. FWRD'un Kreatif Direktörü olarak, yeni çıkan tasarımcılar ve markalarla FWRD'ı düzenlemeye yardımcı olmaktan heyecan duyuyorum!" dedi.

Bella Hadid de Jen Batchelor ile Kin adını verdikleri bir içecek markası kurdu. Bella Hadid, markanın hazırlık aşamasında uzun süredir bu ürünü denediğini, kendinde çok yararını gördüğünü ve aynı zamanda memnun bir tüketici olduğunu söylemiş.