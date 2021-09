PELİN KAYA

New York Metropolitan Museum of Art'ın kısaltması olan ve belirlenen temasıyla görsel bir şölene dönüşen Met Gala gecesi gecikmeli de olsa nihayet gerçekleşti.

Bu yılın teması 'Amerika: Modanın Sözlüğü' olan gecede doğal olarak çoğunlukla Amerikalı tasarımcıları ve Amerikan moda kültüründen alınan ilhamla yaratılan kombinleri gördük...

Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri Oscar de la Renta elbisesi ile Marlyn Monroe'yu andıran Billie Eilish idi. Billie farklı seçimiyle şaşırttı şaşırtmasına ama hâlâ stilindeki olmamışlık ve oturmamışlık çok belli oluyor. Yine de gecenin en dikkat çekici isimlerinden biri oldu. Ayrıca Billie'nin Oscar de la Renta'dan elbise giymesinin arkasında çok önemli bir sebep de var. Marka, Billie'nin kostümlerinden birini giymesi karşılığında koleksiyonlarında kürk kullanmaya son verdi.







Gecenin kraliçesi Anna Wintour da Oscar de la Renta'dan bir elbise giydi. Tabii kırmızı halıda görülür görülmez anında Taylor Swift'in aynı markadan daha önce giydiği elbise akıllara geldi ve bolca karşılaştırmaya maruz kaldı.







HEPBURN'ÜN 2000 VERSİYONU

Gecenin en ama en mükemmeli Givenchy imzalı elbisesiyle Kendall Jenner'dı. Bakmalara doyamadığım bir görünümle geceye katılmıştı. Üstelik Givenchy kostümü için Audrey Hepburn'ün My Fair Lady'de giydiği elbise referans alınmış ve tam bir 2000'ler versiyonu olmuş.







YÜZÜNÜ BİLE ÖRTMÜŞ

Kendall Jenner demişken ablası Kim Kardashian'a bakalım... Tepeden tırnağa her yerini örten Balenciaga kostümüyle benzetilmedik cisim kalmadı. Ama benim aklıma saç makyaj telaşından kurtulup, pratik bir şekilde 'giy çık' yapmış olmasından başka bir şey gelmiyor.







RIHANNA'NIN SEÇİMİ ÇOK KÖTÜ

Pratik olma konusunda Kim Kardashian ile yarışabilecek tek ikili; yorganları ile gelen ASAP Rocky ve Rihanna oldu. Fakat Rihanna'nın hakkını yemek olmaz. Böyle felaket bir seçimle ancak bu kadar iyi görünülebilirdi. Makyajı ve aksesuarları nefis.







BIEBER ÇİFTİ EN UYUMLU

Gecenin giydikleri ile en uyumlu çifti ise Justin Bieber ve Hailey Bieber oldu. Justin, Drew House'tan giyindi. Hailey'nin zarif elbisesi ise Yves Saint Laurent imzalıydı.







Gigi Hadid bir türlü sahalara keskin bir geri dönüş sergileyemedi. Met Gala bunun için çok iyi bir fırsattı fakat Prada imzalı kostümüyle yine heyecanlandırmayı başaramadı.







STEWART ŞAŞIRTTI

Kristen Stewart'ın seçimi ise bende hayret uyandırdı. Amerikan modası temalı bir gecede en kemik Fransız markası olan Chanel'i nasıl giyer aklım almıyor. Hadi giydi, en azından buna değecek bir şey olsaydı...







Gecenin en iyilerinden biri de Oscar de la Renta seçimiyle ilk Met Gala'ya katılan Kaia Gerber oldu. Kaia'nın elbisesinin ilham kaynağı, kendi güzelliği kadar tartışma konusu oldu. Birçok kaynak; elbisesinin Bianca Jagger'ın 1981 Met Gala'sında giydiği Halston imzalı görünümden ilham aldığını söylüyor. Fakat severek takip ettiğim vintage couture uzmanı Shrimpton Couture sayfasından Bianca Jagger'ın elbisesi için 'Halston değil bir Dior'dur' diye düzeltme gelmiş. Zira elbise kendisinde mevcut ve etiketine kadar paylaşmış.

Dundas marka elbisesiyle Megan Fox'u ise tuhaf bir şekilde beğendim. Renk aşırı yakışmış. Makyaj ve saç da çok başarılı.







JENNIFER LOPEZ'İN AYAKKABILARI FELAKET

En köklü Amerikan markalarından biri olan Ralph Lauren'den giyinen Jennifer Lopez, görünümüne kendi gösterişli zevkini de katmış. Bu şahane elbiseye o korkunç ayakkabıları nasıl eşleştirebildi aklım almıyor. Resmen kıyafet çizme istiyorum diye ağlıyor.







Gecenin en uyumsuz çifti ise tercihlerini Michael Kors'tan yana yapan Shawn Mendes ve Camila Cabello'ydu. Yanından Camila'yı alırsak; tema ile uygun Amerikan tarzını en iyi yansıtan erkek Shawn olmuş.







EN ABARTILI IMAN

Abartıya başvurulacaksa Iman gibi abartılmalı. Harris Reed imzalı kostümü ile gecenin temaya en uygun ünlülerinden biriydi.







EN RÜKÜŞ RATAJKOWSKI

Emily Ratajkowski geceye Vera Wang imzalı bir elbise ile katıldı. Baştan aşağı hiçbir şeyini beğenmedim. Gecenin en olmamış isimlerinden biriydi. Irina Shayk ise Moschino imzalı elbisesi ile gecenin en demode ve rüküşlerinden biri oldu.







DANTELLER GÖZLERİ YORDU

Serena Williams, Gucci imzalı kıyafeti ile katıldı. Danteller ve tüyler gözlerimi yordu. Bu görünümde kontrolsüz ve manasız abartı anlamında her şey mevcut.