PELİN KAYA

Sizler için sonbahar-kış sezonu boyunca öne çıkacak belli başlı trendleri bir araya topladım.

TRİKO

Her sezon olduğu gibi trikolar bu sezon da trendler arasında. Gardırobumuzda vazgeçilmez haline dönüşmüş bu parçalar şık kombinlerde bize eşlik edecek. 78. Venedik Film Festivali'nde ünlü oyuncu Penelope Cruz'un giydiği Chanel marka kazak şimdiden favoriler arasında. Almak için sıraya bile girildiğini duydum. Fendi, Jonathan Simkhai, Proenza Schouler ve Rick Owens da bu trende başarılı uyarlamalar gerçekleştirdi.



TÜM LOOK SİYAH

Siyah benim vazgeçilmezim olduğu gibi, tüm zamanların da vazgeçilmezi olan bir renk. Sanılanın aksine çok ince detaylarda büyük hatalara sebep olur ve iyi parçalarla bir araya getirilmesi gerekir. Önümüzdeki sezon tepeden tırnağa siyah trendi var! Başta Schiaparelli olmak üzere; Tom Ford, Dolce & Gabbana, Dior, Versace ve Fashion East gibi markalar en iyi örnekleri vermiş.



KAT KAT GİYİNMEK

Önümüzdeki sonbahar sezonunda bolca üst üste giyinilen görünümlere şahit olacağız. Zira gömlek, gömlek üstü yelek, yelek üstü ceket/kaban trendi tüm hızıyla geliyor. Bu dediğim her ne kadar resmi bir görünüm akıllarda canlandırsa da tasarımcıların yeni çizgisi bunu gündelik kullanımda da rahatlıkla taşıyabilmemizi sağlamış. Bu trende ışık tutan markalar başta The Row ve Valentino olmak üzere; Prada, Peter Do diyebilirim.



GERİ GELEN 20'LER

Benim gibi eski zaman şıklığını özleyenlere müjde. 20'li yılların başlıca parçaları bu sonbaharda geri geliyor. Dantelli elbiseler, saç aksesuarları ve satenler yeniden gardıroplarda yerini alacak. Tabii yeni tasarımlar günümüze uyarlanmış vaziyette. Akıllıca düşünülerek kombinlenmezse facia ile de sonuçlanabilir. Bu trende en yeni örnek olarak Rihanna'nın 2021 Met Gala'da taktığı saç aksesuarını örnek vermek çok yerinde olur. Miu Miu, Chloe, Fendi, Jil Sander, Dries Van Noten, Khaite, Paco Rabanne gibi markalar bu trendin geldiğinin habercisi oldu.



DOYGUN CANLI RENKLER

Sonbahar deyince akla gelen nötr tonlar yasası bu sene tedavülden kalktı. 2021 yazının capcanlı renkleri sonbahar aylarında da boy göstermeye devam edecek. Özellikle dış giyimde boy gösterecek olan bu trendi tüm parçalarda göreceğiz. Özellikle yeşil, turuncu, sarı gibi renklerin en canlı, neon hali bol bol karşımıza çıkacak Prada, Jill Sander, Oscar De La Renta, JW Anderson gibi markalar bu trende öncü markalar olmuş.



CROP PARÇALAR

Geride bıraktığımız yaz ayları bolca karın kası gördüğümüz, karınların açıldığı bir yaz oldu. Markaların bu sonbahar için yaptığı tasarımlara bakılırsa bu trend önümüzdeki aylarda da devam ediyor. Zira akla gelebilecek her parçada crop model bulmak artık mümkün. Chanel, Giorgio Armani, Fashion East, Vetements ve Laquan Smith imzalı markalar bu trendle koleksiyonlarını süslemişler.



ELDİVENLER

Tanıtımı aylar önce yapılan Prada'nın Sonbahar 2021 koleksiyonunda yıldız parçalardan biri cepli eldivenler oldu. Hatta uzun süreler bu trendin geleceğinin sinyallerini aldık. Şimdilerde ise koleksiyonun en çok sipariş verilen parçalarından olmuş.



GÜMÜŞ TRENDİ

Geçtiğimiz sene altın tonlarının ve aksesuarların yerini bu sene gümüşler aldı. Koleksiyonlarda bolca gümüş detaylar hakim. Pandemiden ve karantinadan dolayı alıp da giyemediğimiz gümüş olan her şeyi şimdi ortaya çıkarma vakti! Balmain ve Louis Vuitton gibi markalar da bu trende öncü.



TRENÇKOTLAR

Sonbahar deyince akla ilk olarak yağmur, sonrasında da kurtarıcısı olan trençkotlar gelir. Bu sezon da vazgeçilmezimiz olan trençkotlar gardıroplarımızın demirbaşı olacak. Bu trend daha uzun yıllar devam eder. Ben zamansız bir trençkot edinin derim. Güzel örnekler için ise başta Burberry olmak üzere; The Row, Fendi ve Valentino'nun Sonbahar 2021 koleksiyonlarına bakmakta yarar var.



ŞİŞME MONTLAR

Önceki yıllardan kalan şişme montlarınızı sakın bir yere kaldırmayın! Bu sezon da şişme montlar trend parçalar arasında olacak. Hatta en canlı renkleriyle ve oversize boyutlarda. Başarılı örnekler için Louis Vuitton, Balenciaga, Miu Miu, Tom Ford, Chloe markalarına göz atmakta yarar var.



TÜYLER

Tüyler bu sezon gümbür gümbür geliyor. Eskiden olsa hiç tercih etmeyeceğimiz ve abartı sayılabilecek kokoş görüntüler, usta tasarımcıların elinde trend parçalara dönüşüyor. Özellikle Bottega Veneta'nın Sonbahar 2021 koleksiyonundaki tüylü tasarımlar mevsimin başında trendler listesinin tahtına oturdu. Önce Hailey Bieber sonrasında Bella Hadid'in giymesi de bunda büyük etken. Bu parçanın dudak uçuklatan fiyatı ise tam 13 bin Euro. Yani yaklaşık 130 bin Türk Lirası.