PELİN KAYA

21 Eylül'de başlayan Milano Moda Haftası lüks modaevlerinin 2022 Yaz koleksiyonlarına ve birçok davete ev sahipliği yaptı. Pandemiden dolayı uzun zamandır online olarak gerçekleşen defilelerin yerini kanlı canlı podyumlar aldı ve defileler seyircilere açıldı. Ne şanslıyım ki ben de bu moda haftasını Milano'da yaşayabildim. Sizler için öne çıkan defilelerden, koleksiyon detaylarından ve katıldığım davetlerden notlar aldım.



FENDİ

Fendi'nin son kreatif direktörü Kim Jones göreve geldiğinden bu yana ilk canlı defilesini gerçekleştirdi. Jones bu koleksiyonunda moda illüstratörü ve eski kreatif direktör Karl Lagerfeld'in de arkadaşı olan Antonio Lopez'in çizdiği çarpıcı desenleri ve dikkat çekici renkleri buluşturdu. Böylelikle Jones, koleksiyonun ilham kaynağı olan eskiye dönüşü ve Studio 54 disko yıllarını daha başarılı yansıtabildi. Bu koleksiyon öyle bir koleksiyon olmuş ki neredeyse renk kartelasının her tonu mevcut. Beyazla başlayan tonları krem, gün batımı, sarı, mor, fuşya, pembe, kahve ve en sonunda siyah takip etti. Klasik Fendi First Bag'ler gökkuşağı renkleriyle egzotik bir hava katılarak yeniden yaratılmış. Yeni çantası Graffi ise tüm şıklığıyla göz dolduruyor. Ayakkabılardaki yeni Fendi First topuğu ise bizi 70'lere götürerek koleksiyonun ilhamını yansıtıyor.



PRADA

Prada'nın kreatif direktörleri Miuccia Prada ve Raf Simons, Milano Moda Haftası ve Şangay'da eş zamanlı sunulan İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonlarında Prada kadını her zamankinden daha cazibeli. Etekler eskiye göre daha kısalmış, kuyruklar eklenmiş, ayakkabı topukları tamamen değişmiş, daha canlı ve iddialı renkler kullanılmış. Abiye giyimin gösterişi ve dikkat çekiciliği gündelik giyime uyarlanmış.



MAX MARA

Uzun yıllar Max Mara'da olan İngiliz modacı ve kreatif direktör Ian Griffiths 2022 Yaz koleksiyonunda Françoise Sagan'ın başyapıtı olan Bonjour Tristesse'in burjuva ve asi karakteri Cecile'den ilham almış. Çabasız şıklık üniformalarla birleşmiş ve balıkçı ceketi, usta tulumu ve marangoz pantolonu lüks dokunuşlarla yeniden yorumlanmış. Gün batımının tonları tüm koleksiyonda hakim. Defilenin diğer dikkat çekici unsuru ise tabii ki mankenler. Irina Shayk ve Gigi Hadid'in katılımı koleksiyonun cazibesini bir hayli artırdı. Defileden önce Gigi'yi Savage x Fenty defilesinin prömiyerinde eski sarı saçlarına döndü diye görüp sevinmiştim. Fotoğraflardaki ışık yanılmasından olacak ki canlı bir şekilde Max Mara defilesinde o hiç alışamadığım kızıl saçlarıylaydı. Umarım bu sevdadan bir an önce döner ve doğal saçlarına kavuşur.



POMELLATO

23 Eylül akşamı, Milano Moda Haftası kapsamında, Pomellato'nun Nudo 20. yıl dönümü kutlaması, Milano'nun tarihi binası Galleria Meravigli'de bir parti ile gerçekleşti. Markanın ülkemizden ilk global elçisi Hadise de partiye katılanlar arasındaydı. Bu önemli geceye katılan diğer tanınmış isimler de Leonie Hanne, Alex Riviere, Nataly Osmann ve Viky Rader gibi beğenerek takip ettiğim isimler oldu.



AMİNA MUADDI

Milano Moda Haftası'nda modasever kadınların büyük ilgi duyduğu ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile karşılaştık ve ayaküstü sohbet ettik. Hemen Türkiye'ye ne zaman geleceğini sordum. Aslında gelme planının olduğunu fakat pandeminin araya girdiğini söyledi. Pandemi bitip her şey normale döndüğünde mutlaka geleceğini de ekledi. Ayrıca Muaddi, Türk kadınlarının ona ve tasarımlarına olan ilgisinin farkında. Bu da onu çok memnun ediyormuş.



GIANVITO ROSSI

Zarif topuklar deyince akla ilk gelen markalardan Gianvito Rossi de 2022 Yaz için kapsül bir koleksiyon çıkarttı. Giyimde olduğu gibi ayakkabılarda da anlaşılan renkler hakim. Zira bu koleksiyon da tıpkı diğer markalar gibi cıvıl cıvıl. Tasarımlar da bir o kadar zarif ve şıktı.