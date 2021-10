PELİN KAYA

Dünyaca ünlü lüks moda evleri sektöre heyecan katmak için artık iş birliklerinden kaçınmıyor. Daha önce Gucci x Balenciaga ile başlayan bu furya şimdi ise Versace by Fendi koleksiyonu ile devam ediyor. Fendi'nin Kim Jones'u ve Versace'nin Donatella Versace'si güçlerini birleştirdi. İki ikonik logo iç içe geçerek 25 look'tan oluşan kapsül bir koleksiyon hazırlandı. Üstelik bu koleksiyonun bir diğer özelliği ise Versace ve Jones'un tasarım aşamasında markaları takas etmesi ve defileden bir gün öncesine kadar gizli kalması. Kim Jones kendi deyimiyle bu koleksiyon için 'Fendace' diyor.







Defilesi ve sosyal medya yansımaları ile büyük bir sansasyon yaratan koleksiyonu bakalım önümüzdeki günlerde hangi ünlülerde göreceğiz heyecanla bekliyorum...







MERVE TERS KÖŞE YAPTI SİBEL CAN GÖZ KAMAŞTIRDI

MGD Altın Objektif ödülleri birçok sanatçımızın katılımıyla sahiplerini buldu. Ödül alan herkesi kutluyorum ve hemen gecenin kırmızı halısına geçiyorum...







Merve Dizdar beklenmedik, ters köşe bir renk ve modelle geceye katıldı. Tarzına çok yakıştıramasam da trend ve modern bir seçim yapmasını çok sevdim. Ezgi Mola için zarif ve klas demekten başka bir şey aklıma gelmiyor, bayıldım. Burcu Özberk daha önce influencer Sibil Çetinkaya'nın tercih ettiği bir takımla geceye katıldı. Maalesef kendisine Sibil kadar yakıştıramadım. Sibel Can harika görünüyor. Ayrıca mücevherleri de göz kamaştırıcı. Songül Öden hayal kırıklığı yaratan isimlerden oldu. Ne elbisesi ödül gecesine uygun ne de elindeki çantası. Alina Boz yine minimal seçimler yapmış. 24 bin TL'lik Bottega Veneta elbisesinin fermuarları maalesef potluk yapmış. Ya da bu potluk tasarımın parçası mı emin olamadım ama bantlı ayakkabıları bir harika. Henüz 16 yaşındaki güzeller güzeli Su Burcu Yazgı Coşkun'u yaşından çokça büyük gösteren altın suyuna batırılmış görünümünü beğenemedim. Ziynet Sali'yi beğendim. Tek sorun dekoltenin yan uçları fazla yüksekte kalmış. Elbise sanki askılı gibi görünüyor. Fakat genel hava hoş. Ayrıca mücevheriyle makyajı da oldukça güzel.







SES GETİREN TÜRK MARKALARI

Türk markaları dünya çapında konuşulmaya devam ediyor. Bu zamana kadar birçok yabancı ünlüyü giydirmiş Zeynep Arçay bu kez de Kristen Stewart'ı giydirdi. Kristen'ın uzun süredir marka yüzü olması sebebi ile giymek zorunda kaldığı Chanel kıyafetleri o kadar beğenilmedi ve eleştirildi ki, sonunda bu işe bir Türk markasının nokta koyması çok hoş oldu. Modern çizgilerdeki takımı ve Jimmy Choo stilettoları ile harika görünüyor. Bir diğer göğsümüzü kabartan marka da Bee Goddess oldu. Dünyaca ünlü model Natalia Vodianova bir süredir arı formlu küpelerini kulağından çıkarmıyor. Çıkarmadığı gibi sosyal medyasında da paylaşmalara doyamıyor.