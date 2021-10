PELİN KAYA

Bir süredir dünyanın en önemli moda haftalarında, dev moda evlerinin podyumunda yürümeyi başarmış Öykü Baştaş ve Günce Gözütok yine başarılı bir New York Moda Haftası'nı geride bıraktı. Sonrasında başlayan Milano Moda Haftası'nda da sevindirici bir sürpriz yaşandı. 2017 senesinde Miss Turkey finalistlerinden 23 yaşındaki Betül Ekşi, Dolce Gabbana ve Emporio Armani defilesinde yürüdü. The Attico markasının yeni kampanyasında da bol bol yer aldı. Marka koleksiyondaki bir elbisesine de Betül adını verdi. New York ve Milano derken Türk kızlarımız Paris Moda Haftası'nda da rüzgar estirdi. Yves Saint Laurent Yaz 2022 podyumunda yürüyen, daha önce de dünya çapında başarılı işlere imza atmış olan ikiz kardeşler Ece Bıçak ve Esin Bıçak göğsümüzü kabarttı.



İMKANSIZ DEĞİL!

Ne ilginçtir ki bu başarılı kızlarımızın isimleri magazine karışmadığı için fazla bilinmiyor. Fakat görüyoruz ki 90'lı yıllarda sıkça duyduğum 'Bir Türk model olarak yurt dışında ünlü bir markanın podyumunda yürümek imkansız' cümlesi hiç de doğru değilmiş. İşini doğru yapan gerçek modeller için dünya çapında moda haftalarında yürümek, Yves Saint Laurent, Dolce Gabbana, Emporio Armani, The Attico gibi markaların modeli olmak hiç de imkansız değilmiş.



TAŞKENT FİLM FESTİVALİ'NDE KIRMIZI ELBİSE VURGUSU

13. Taşkent Uluslararası Film Festivali, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleşti. Festivale Melisa Pamuk, Dilan Deniz ve Erkan Kolçak Köstendil katıldı. Melisa Pamuk, Tuğçe Özkaynak imzalı kırmızı elbisesiyle gözlerimi kamaştırdı.



Doğal güzelliği ile buluşturduğu straplez kesim kırmızı elbisesi içinde öylesine zarif görünüyordu ki her karesini hayranlıkla inceledim. Dilan Deniz ise Museum of Fine Clothing imzalı elbisesiyle katıldı. Kusursuz fiziğiyle elbiseyi iyi taşıdığı ortada ama yakıştığını söylemek zor. Bunda elbisenin havasıyla örtüştüremediğim Dilara Fındıkoğlu imzalı kolyesinin payı da olabilir.



ADRIANA ÇİKOLATA PAKETİ KAIA İSE KUĞU GİBİ

Geçtiğimiz günlerde Oscar'ları seçen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından inşa edilen ve film endüstrisine adanan Sinema Filmleri Akademi Müzesi'nin galası gerçekleşti. Kırmızı halısı şaşalı ve etkili bir davetti. Geceye katılan Kaia Gerber, Celine marka elbisesiyle adeta bir kuğu gibi. Adriana Lima, Nicolas Jenran imzalı elbisesiyle janjanlı bir çikolata ambalajından hallice görünüyor.



Nicole Kidman'a Rodarte elbisesinin rengi çok yakışmış. Saçlarının da doğal haline bayılıyorum. Sadece ayakkabısını zayıf buldum. Lady Gaga, Schiaparelli'den bir tasarım ile geceye katıldı. Markanın beklenmedik sadelikteki bu tasarımının havasını ağır makyaj ve saç modeli ile olması gerektiği gibi yükseltmeyi başarmış.



JAMES BOND'U SOLLAYAN DÜŞES SOLLAYAN DÜŞES

James Bond 'No Time To Die' filminin Londra galası tüm ihtişamıyla gerçekleşti. Geceye damga vurması gereken ismin filmin başrol oyuncusu Daniel Craig olması beklenirken tüm gözler Cambridge Düşesi Kate Middleton üzerine odaklandı.



Çünkü kendisinden beklenmedik bir şekilde son derece ihtişamlı bir Jenny Packham imzalı elbise ile katıldı. Altın renkli Kate bir anda tüm sosyal medyayı ele geçiriverdi. Her moda hesabında sorulan tek soru vardı: Kate şık mı değil mi? Sosyal medya ikiye bölünüp bir kesim abartılı bulsa da Kate bu elbiseyle en ikonik görünümlerinden birine imzasını atmış oldu. Bond macerasının sonuna gelip son kez Bond karakterini canlandıran Daniel Craig de Anderson & Shepard marka takımıyla bir hayli karizmatik görünüyor. Özellikle ceketin rengi Daniel Craig 'e çok yakışmıştı.