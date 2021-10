PELİN KAYA

İlkbahar-Yaz 2022 koleksiyonlarının sergilendiği Paris Moda Haftası’nda öne çıkan markaları, defileleri ve ünlüleri sizler için derledim...

CHRISTIAN DIOR

Dior'a '2022 yazı nasıl olacak?' diye sorsak Paris Moda Haftası'nda gerçekleştirdiği defileyle bize; "Capcanlı renk blokları, tertemiz grafik görüntüler, miniler, gündelik ama havalı" derdi. 60'lı yılların ruhu günümüz modasına şahane bir geçiş yapmış ve uyum sağlamış.







Hayvan desenlerinin direkt kullanımı yerine hayvanların görsellerinin parçalara işlenmesi zekice düşünülmüş. Her renkten boksör tarzı altüst takımlar, koleksiyona ayrı soluk katmış. Önümüzdeki yaz özellikle influencerlar olmak üzere birçok lüks modaseverin gardırobunda Dior'dan kilit parçalar göreceğiz.







SAINT LAURENT

Pandemi ortaya çıktığından beri Anthony Vacarello, defilelerini gerek kum tepelerinde gerekse buzullarda gerçekleştirerek heyecanı hep yüksekte tutmayı başaranlardan oldu. Bu kez kanlı canlı bir şekilde Paris Moda Haftası'nda tüm ihtişamıyla boy gösterdi. Saint Laurent'in her zamanki elegan ve zarif kadın çizgisi, 2022 yaz koleksiyonunda da devam ediyor. Hem de büyük oranda yoğunlaştırılmış bir biçimde. Koleksiyonun her parçası ile ultra feminen ve çarpıcı. Özellikle tulumlar markanın en fazla altını çizdiği detay olmuş. Yazın bol bol iddialı tulumlar içinde olacağız.







VALENTINO

Pierpaolo Piccioli, Paris Moda Haftası'na canlı bir dönüş yaptı ve kullandığı renklerle kuralları yıktı. 2022 yazının renk skalası öyle cesur ki, bir arada olmaz dediğimiz her renk uyum içinde sunulmuş. Podyumda ise hayattan ilham alınarak davetlilere kafe ortamı yaratılmış, masalar konulmuş. Davetliler demişken defile kadar onlar da dikkat çekti. Defileyi izlemeye Brooklyn Beckham-Nicola Peltz gelmiş. Nicola'nın giydiği elbiseyi Hadise giymişti. Her daim Valentino ile öne çıkan Hadise de defileyi izleyenler arasındaydı. Renkli pijama kesim takımı çok yakışmış. Davetliler arasında en dikkat çekenlerden biri de Cemal Can Canseven'di. Öyle öz güvenli ve rahat hareketlerle poz verdi ki birçok ünlüye ders niteliğindeydi.







BALMAIN

Paris Moda Haftası'nın bir diğer başarılı moda evi Balmain, 2022 yaz koleksiyonuyla Kreatif Direktör Olivier Rousteing'in markadaki 10. yılını kutladı. Bu öyle bir koleksiyon oldu ki, tasarımcının en ikonik tasarımları yeniden yorumlanarak bir kez daha podyumda boy gösterdi. Defilede Naomi Campbell, Carla Bruni, Natalia Vodianova, Cindy Bruna gibi önemli isimler yürüdü. Koleksiyona gelecek olursam... Balmain'ın bu yorumlamaya ve hatırlatmaya gerçekten ihtiyacı varmış. Yakın geçmişteki koleksiyonlara bakıldığında, bu koleksiyon açık ara daha başarılı olmuş. Her ne kadar aşina olduğumuz görünümler olsa da yeni bir nefes oldu.







DICE KAYEK

Ayşe Ege ve Ece Ege'nin kurduğu Dice Kayek, uzun yıllardır yer aldığı Paris Moda Haftası resmi takviminde İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonunu 18. yüzyıl Fransız şatosu Chateau d'Aunoy'da çekilen bir film ile sergiledi. Marie Schuller'in bir kez daha yönetmen koltuğuna oturduğu filmde modellere Tuba Ünsal eşlik etti. Film, özgürlük ve şefkati öne çıkarıyor.

Hafiflik hissiyle dolu bu koleksiyon, tarihi detayların modern gardırobun klasik parçaları aracılıyla çıktığı keşiften ilhamını alıyor.







BALENCIAGA

Paris Moda Haftası'nın en konuşulan defilelerinden biri de Balenciaga oldu. Kreatif Direktör Demna Gvasalia canlı şovlara eğlenceli bir şekilde geri dönüş yapmak istedi. Dediği gibi oldu. Defilenin prömiyerinde Cardi B, Offset, Lewis Hamilton, Naomi Campbell, Ella Emhoff, Elliot Page, Isabelle Huppert dikkat çekti. Sürpriz olan nokta ise; izleyicinin bilmeden katıldığı kırmızı halının Simpsons/Balenciaga temalı gerçek bir film galasına hazırlık olmasıydı.