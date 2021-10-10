PELİN KAYA

İlkbahar-Yaz 2022 koleksiyonlarının tanıtıldığı Paris Moda Haftası'nda öne çıkan defilelerden notlarıma bugün de kısaca devam ediyorum.



Givenchy

Burberry zamanında Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonu için boyun kısmında ip yerine urgan olan bir sweatshirt çıkartmış ve çok tepki çekmişti. Sonrasında marka bu tasarım için defalarca özür dilemişti. Fakat bu olumsuz örneğe rağmen gerçekleşen Givenchy İlkbahar 2022 defilesi tarih tekerrür etti dedirtti. Aynı detay bu kez de kolyede kullanılmış.





Loewe

Loewe markası beklenmedik bir şekilde Paris Moda Haftası'nda aykırı bir duruş sergiledi. Yaz 2022 koleksiyonu için hazırladığı tasarımlar oldukça sıra dışı ve akılda kalıcıydı. Özellikle hepimizin bildiği klasik bantlı ayakkabılara getirilmiş çılgın topuk detayları ilgi çekti.



Chanel

Chanel 2022 İlkbahar/ Yaz defilesinde modelleriyle, tavrıyla ve podyumuyla tam bir 90'lı yıllara dönüş yaşattı. Pastel renklerinin tonları, siyah ve beyazın vazgeçilmez uyumu görsel bir şölen yaratmış. Bunun yanı sıra yenilikçi ve cesur tasarımlar da mevcut.



Miu Miu

Miu Miu İlkbahar/ Yaz 2022, Paris Moda Haftası'nın en trend belirleyici ve bütünlüğe sahip koleksiyonu oldu. 2000'lerin başında bir an önce bitse de kurtulsak diye dualar ettiğim crop & düşük bel etek/pantolon ikilisi günümüze uyarlanarak son derece güçlü bir şekilde sunuldu.



Louis Vuitton

Louis Vuitton İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonu bütünlük anlamında zorlayıcı ama tasarlanan parçalar tek tek ele alındığında son derece zengin bir koleksiyon. Defilede yaşanan talihsiz olaylar da dikkatleri defilenin üzerine çekti. Extinction Rebellion üyelerinin defile sırasında gerçekleştirdikleri protesto sosyal medyanın gündemine oturdu.



ALİNA BOZ MIU MIU'NUN EV SAHİBİ OLDU

Paris Moda Haftası 'nda gerçekleşen Miu Miu defilesi ile eş zamanlı İstanbul 'da da defile eğlenceli bir davet eşliğinde izlendi. Davetin ev sahibi de markanın Türkiye yüzü Alina Boz idi. Giydiği ilk kıyafet içinde tam bir liseli kız görünümü idi. Favorim ise; bebe yakalı puantiye desenli ikinci kıyafeti oldu.



GURUR VEREN İŞ BİRLİĞİ

İtalyan lüks mücevher evi Bvlgari, ünlü Türk multimedia sanatçısı Refik Anadol ile güçlerini birleştirdi ve ortaya markanın ikonik yılanı Serpenti'den ilham alan üç boyutlu yapay zeka heykeli "Serpenti Metamorphosis" çıktı. Enstalasyonun açılışı görkemli bir tören ile Milano'da gerçekleşti.

Dünyaca ünlü bir çok ismin katıldığı açılış ve açılış sonrası düzenlenen özel partide markanın Türkiye elçisi Serenay Sarıkaya da yer aldı. Açılışta giydiği siyah renkli Hakan Yıldırım kıyafeti çok iyi taşımış. Kıyafetine sezonun trendi eldiven detayına yer vermesini çok sevdim. Makyajı ve saçı da aynı şekilde çok başarılı. Partide giydiği beyaz elbise ve saç modeli ile de hepimize ters köşe yaşattı. Ama bu sefer eldivenleri kıyafetine fazla buldum.



ALBER ELBAZ ANISINA MUHTEŞEM VEDA

Paris Moda Haftası'nın kapanış defilesi 24 Nisan'da vefat eden Alber Elbaz'ın markası Az Factory oldu. "Love Brings Love' temalı bu defile Elbaz'a bir saygı defilesiydi. Versace, Fendi, Dior, Louis, Vuitton, Valentino, Givenchy, Balmain, Off-White, Gucci, Schiaparelli, Bottega Veneta, Balenciaga gibi tam 45 tasarımcı ve marka bu koleksiyon için özel olarak hazırlanan tasarımlarını sundu. Ne muhteşem bir veda… Herkese nasip olmayacak güzellikte bir saygı duruşu…