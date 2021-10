PELİN KAYA

Lüks moda markalarını bünyesinde barındıran LVMH'in sahibi Bernard Arnault'un oğlu Alexandre Arnault ve Fransız takı markası D'Estree'nin sahibi Geraldine Guyot çiftinin düğünü geçtiğimiz günlerde Venedik'te gerçekleşti. Gelinin gelinliği ailenin ünvanlarının aksine oldukça sadeydi. İnsan ister istemez dünyanın en zengin 3. adamının oğlunun düğününde şatafat göreceğini düşünüyor ama onlar seçimini sade şıklıktan yana kullanmış çok da iyi yapmış. Bvlgari, Chaumet ve Tiffany&Co. gibi mücevher markalarının sahibi olan aileye gelin giden Geraldine'in kulağında zarif bir inci küpe görebildik. Tabii düğün kadar davetliler de konuşuldu. Gösteri dünyasının ağır topları teker teker Venedik'te görülmeye başladı. Beyonce ve Jay Z'nin davetli olduğu haberleri heyecanı artırdı. Beyonce Saint Mojavi imzalı elbisesi ve mücevherleri ile dikkatleri üzerine çekti. Beyonce'nin gösterişli mücevherlerini görünce Tiffany&Co.'dur diye düşünmüştüm. E ne de olsa damat markanın hem üst düzey yöneticisi hem de Beyonce ve eşi Jay-Z markanın ünlü yüzleri.



ŞATAFATTAN UZAK

Beyonce'nin bunları hiç umursamadan Lorraine Schwartz kullanması ilginç bir ters köşe yaşattı. Davetliler arasında Kanye West ve Pharrel Williams da vardı. Rihanna'nın da katılması bekleniyordu. Sonuçta markası Fenty de LVMH bünyesinde. Ama beklenen olmadı Rihanna görülmedi.

Geçiyoruz bir diğer dünyanın en zenginine. Bill Gates'in kızı Jennifer Gates ve olimpiyatlara katılmış binicilik sporuyla uğraşan Mısırlı Nayel Nassar çifti evlendi. Sadeliğin hâkim olduğu düğünde Gates'in Vera Wang imzalı gelinliğinin modeli de abartıdan oldukça uzaktı. Yine şatafatsız, sade ve şık bir düğün tercih edilmiş.



ZENDAYA FIRTINASININ MİMARI

Gün geçmiyor ki genç yıldız Zendaya'yı övmeyeyim. Geride bıraktığımız hafta boyunca Dune filminin prömiyerlerine ve davetlerine katıldı. Tüm görünümleri filmin konseptiyle uyum içinde şahane görünüyordu. İlk giydiği Vivienne Westwood kıyafeti, gecesinde giydiği Rick Owens elbisesi ve after partide giydiği Nensi Dojaka tasarım… Söylenecek söz yok. Zaten gerekeni CFDA (Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi) söyledi ve Zendaya'yı 2021 yılının Moda İkonu ödülüne layık gördü. Üstelik böyle bir ödülü alabilmek için son derece genç olmasına rağmen. Başarılı bir kariyerin yanına iyi bir stil de eklendiğinde bu kadar konuşulmak işten bile değil. Tabii bu stilin ardında bir duayen de yatıyor. Kendisi Zendaya'nın stil danışmanı Law Roach. Ondan da bahsetmemek olmaz.



Law Roach Chicago'da doğmuş ve kariyerine oradaki Deliciously Vintage isimli bir butikte çalışarak başlamış. İlk styling girişimi de 2009 yılında tesadüfi bir şekilde Kanye West'in onun bulunduğu mağazaya paparazzilerle girerek sektördekilerin dikkatini çekmesiyle başlamış. Sonrasında ise ismi Celine Dion'un 2016 yılından itibaren stilindeki değişimle anılmaya başlıyor. The Hollywood Reporter dergisinin Stylist & Stars sayısında ilk Afrika kökenli Amerikan stilist olarak yerini alıyor ve ekibine Zendaya da dahil oluyor. Devamındaki yıllarda özellikle Met Gala ve diğer yerlere hazırladığı looklarla ününü git gide artırıyor. Şimdilerde ise Celine Dion ve Zendaya haricinde Ariana Grande, Anya Taylor Joy, Halsey, Priyanka Chopra, Tom Holland gibi sektörün en gözde isimleriyle çalışıyor.



ÖRNEK ÜNLÜLERDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Ne yazık ki hızlı modanın ve tüketim çılgınlığının hat safhada olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Buna karşı bir duruş sergileyen ünlülerin verdikleri örnekler de takdir topluyor. Cambridge Düşesi Kate Middleton bu yönüyle oldukça ünlü bir isim. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Earthshot Prize Ödülleri'nde 2011 BAFTA Ödülleri'nde giydiği Alexander McQueen elbiseyi 10 sene sonra yeniden giydi.



Ardından Eternal filminin prömiyerine katılan Angelina Jolie ile kızları Shiloh ve Zahara geldi. Shiloh'un Gabriela Hearst imzalı elbisesini Angelina Jolie daha önce Women For Bees davetinde giymişti. Üzerinde birkaç değişiklikle tekrar giyilmiş ve Shiloh'a da çok yakışmış. Zahara'nın giydiği Elie Saab elbiseyi de Angeline Jolie 2014 Oscar Ödül Töreni'nde giymişti. Elbisenin modeli 16 yaşındaki bir kız için fazla olsa da verilmek istenen mesaj açısından çok güzel bir hareket.