GENÇ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Genç'in oğlu Murat Genç ile eşi Nazan (İlcan) Genç, protokol yaparak anlaşmalı şekilde boşandı.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre; Murat Genç, eski eşinin hesabına 10 yılda toplam 10 milyon pound yatıracak ve 100 bin lira 'yoksulluk nafakası' ödeyecek. Murat Genç, oğlunun tüm okul, kurs, sağlık masraflarını karşılayıp ayda 30 bin lira iştirak nafakası verecek.

Genç ayrıca, eski eşine İstanbul, Ankara ve Ayvalık'ta birer ev, Dikmen'de 35 gayrimenkul verecek. Murat Bey'in özel jeti ve yatı ise Nazan Hanım istediği anda emrine amade olacak...

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan daha ağır şartlara sahip bir protokol olmuş! 100 bin lira yoksulluk nafakası mı olur? Ödemelerde gecikme olursa Murat Genç, Anadolu topraklarını da vermek zorunda kalabilir!

Murat Genç'in mal varlığı ne kadar acaba? Eşine ödeyeceği tazminat kadar vergi ödedi mi? Kimseyi töhmet altında bırakmak istemem ama bu garip boşanma anlaşması maliye tarafından araştırılmalı!