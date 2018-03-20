Avukat Selva Özkarakoç, İstanbul-Küçükbakkalköy'deki lüks bir balık restoranına gitmiş. Bir vale, park etmek için Özkarakoç'un otomobilinin anahtarını almak istemiş. Özkarakoç, anahtarı vermemiş ve aracını kendi park etmiş ama 20 lira vale ücreti ödemiş. Vale de "Siz bilirsiniz, sonucuna katlanırsınız" diye karşılık vermiş. Özkarakoç, yemekten sonra aracının lastiğinin kesildiğini görüp restoran ve vale hakkında şikayetçi olmuş.

Keşke haberde restoranın ismi de verilseymiş!

İstanbul'un bir sorunu da vale terörü! Valelerin çoğu aracınızı yine yola park ediyor, otopark kullananların sayısı az. Adları vale ama bunlar değnekçi!

Hem vatandaşın park yerini işgal ediyorlar, hem de bu işten haksız kazanç elde ediyorlar.

Valelerin tehdit, lastik patlatma, insan dövme gibi kötü huyları da var.

İşletme sahipleri, vale adı altında müşterilerini kazıklıyor.

Normalde otoparkı olmayan işletmelere ruhsat verilmemeli ama o zaman İstanbul'daki işletme sayısı yarıya düşer! En azından otopark ile göstermelik çalışıyor gibi görünüp kaldırımları, yol kenarlarını işgal eden valelerle mücadele edilmeli!