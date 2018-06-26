'Bükemediğin bileği öpeceksin' diye bir atasözü vardır. Hakkını yemeyelim;

Muharrem İnce, bükemediği bileği öptü, seçimden sonra kaos çıkartmasını bekleyenlerin heveslerini kursağında bıraktı.

İnce'nin seçim gecesi FOX TV'den İsmail Küçükkaya'ya telefonla attığı 'Adam kazandı' mesajı, siyaset tarihine şimdiden geçti. İnce, "Vatandaşlarımızın bunu benden öğrenmesi gerekirdi.

Haber yapacağını düşünmedim.

Gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş. Hata benim. Özür diliyorum" dedi. Küçükkaya da, "İnce, bilgi verdikten sonra 'Bunu kullanma' diye uyarabilirdi… Yapmadı" dedi.

Seçim gecesi İnce'nin kameralar karşısına çıkmayınca Küçükkaya da doğru olanı yaptı, mesajı açıkladı. 'Gazetecilerden dost olmaz' diye bir söz vardır. Söz konusu haberse gerçekten de gazetecilerden dost olmaz. Dost olursa da iyi gazeteci, haberci olunmaz!