Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım döneminde kötü yönetildiğini, borç batağında olduğunu hepimiz biliyorduk ama kulübün 621 milyon Euro gibi devasa borcunun olduğunu bilmiyorduk. Daha kötüsü, kulübün tüm mal varlıkları ipotek altına alınmış, 2021 ve 2023 yıllarına kadar tüm gelirleri temlik edilmiş. Yeni yönetim, kulübün birçok gelirinden 2023 yılana kadar yararlanamayacak. Özetle Yıldırım; kulübü batırmakla kalmamış, geleceğini satmış ve o paraları da batırmış! Bu vahim tablo şunu gösteriyor: Fenerbahçe gibi dev kulüpler, padişah gibi bir kişi tarafından yönetilmemelidir. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor vs., neredeyse bütün kulüpler borç batağında.

DERNEK YÖNETİMİ BİTMELİ

Kulüpler Birligi Yasası bir an önce hayata geçirilmeli. Kulüp başkanları ve yöneticiler borçlardan sorumlu olmalı. Süper Lig'de artık bir kulüp doğru yönetilirse; yayıncı kuruluş, Spor Toto, sponsor, bilet ve kombine gelirleriyle varlığını sürdürebilir. Ama kulüpler hâlâ dernekler kanunuyla yönetildiği için, başkan ve yöneticiler genelde kulüplerin gelirlerinden fayda sağlamak için göreve talip oluyorlar ve kulübü borç batağına sürükleyip görevden ayrılıyorlar. Aziz Yıldırım, kendi şirketlerini Fenerbahçe'ye yaptığı gibi mi yönetiyor, kendi işinde iflas etti mi? Türk futbolu, kulüp borçlarından başkan ve yöneticiler sorumlu olduğunda kurtulur!