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MEVLÜT TEZEL
25 Temmuz 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Şimdi hesap zamanı!

Fenerbahçe Başkanı 'un; Fenerbahçe TV'de canlı yayında kulübün maliye yapısını ve larını en ince ayrıntısına kadar açıklaması, Türk u için milat olabilir. Tabii Koç, 621 milyon Euro borcun hesabını ve ekibinden sorarsa... Hadi 3 Temmuz süreci Fenerbahçe'nin mali yapısını bozdu, yanlış transferler ve yatırımlar yapıldı diyelim ama 621 milyon Euro, açıklanması zor bir borç. Bu 621 milyon Euro nereye harcandı? Fenerbahçe, Galataport ihalesini mi kazandı, baraj mı satın aldı? Bu parayla iki Messi, bir Neymar, bir Ronaldo alırsın! Üstelik 621 milyon Euro, yanlış borçlanma ve kredi kullanımı yüzünden katlanarak artıyor ve kulübün gelecekteki bütün gelir kalemleri, 2023 yılına kadar satılmış durumda! lılar 'Aziz Yıldırım, Galatasaray ajanı' diye dalga geçiyorlardı. Ajan bile kulübe bu kadar kötülük yapamaz. Ali Koç, Fenerbahçe için gerçekten büyük bir şans. Koç; tarihe geçmek, Türk futbolunun kaderini değiştirmek ve Fenerbahçeliler'in hakkını savunmak istiyorsa, bu 621 milyon Euro borcun hesabını sormal, yolsuzluk varsa ortaya çıkarmalı.

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