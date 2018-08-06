Bein Sport istedi, mahkeme karar verdi: Süper Lig maçlarının oynandığı zaman dilimlerinde Periscope'a erişim yasağı uygulanacak. Periscope'ta maçlar yüz binlerce kişi tarafından izleniyordu. Bunu engellemek için Bein Sport daha önce Periscope ekipleriyle ortaklaşa çalışarak maç yayınlayan hesapları anlık olarak kapatıyordu. Ama bu da korsan yayına çare olmadı; sürekli farklı hesaplardan yayın yapılıyordu. Maç yayın hakları için büyük para ödeyen Bein Sport, elbette hakkını arayacak. İnternet üzerinden korsan yayınla mücadele etmek gerçekten zor bir süreç. Ama her şeye rağmen Periscope gibi popüler bir uygulamaya erişim yasağı koymak tartışmalı bir karar. Haftada dört gün Süper Lig maçları yayınlanıyor, Bein Sport bu yayın yasağı Avrupa kupaları maçlarında da uygulatacak mı? Bu yasakla futbolla alakası olmayan insanların erişim ve haberleşme özgürlüğü kısıtlanmış olmuyor mu?



DEPREM OLURSA!

Anlık canlı görüntü paylaşımı, Instagram ve Facebook gibi başka uygulamalardan da yapılıyor. Periscope'tan korsan yayın yapanlar bundan sonra Instagram ve Facebook'u da kullanabilirler. O zaman Bein Sport, Türkiye'de 41 milyon kullanıcısı olan Facebook'a, 37 milyon kişinin kullandığı Instagram'a da erişim yasağı getirtebilecek mi?

Örneğin bir Süper Lig maçı oynandığı sırada deprem, sel vs. doğal affet oldu diyelim, insanlar Periscope'tan yardım çağrısında bulunmak ve olayla ilgili yayın yapmak isteyecekler, o zaman ne olacak? 15 Temmuz'da Periscope'tan yayın yapılıp insanlar sokağa çağrılmadı mı? Başkan Erdoğan, FaceTime ile halkı sokağa çağırmadı mı?

Korsan yayınla teknolojiyle savaşılır, başka çözüm yolları bulunurdu! Ticari kazanç uğruna insanların haberleşme ve iletişim özgürlüğü engellenemez!

Bein Sport, davasında haklı ama haberleşme özgürlüğü ve demokrasi alanlarında kötü imaj oluşturabilecek, olası bir deprem faciasında, bir darbe girişiminde, büyük sakıncalar doğuracak tartışmalı bir mahkeme kararı aldırdı. Acilen bu hatadan geri dönülmeli!