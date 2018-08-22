Beşiktaş, Liverpool'un Alman file bekçisi Loris Karius'u 2 milyon Euro'ya iki yıllığına kiraladı. Siyahbeyazlılar, 25 yaşındaki kaleciye de yıllık 1.4 milyon Euro ödenecek. Beşiktaş, çok ucuza büyük bir yeteneği renklerine bağladı. Aslında Damien Comolli'ye sormak lazım; Fenerbahçe'nin Karius'a daha çok ihtiyacı yok muydu?

Futbolseverler, Karius'u Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı büyük hatalarla tanıyor. Karius'a dair kafalarda soru işaretleri var. SABAH'ın değerli yazarı Bülent Timurlenk; 'Karius ya da başkası, bir futbolcuyu bir pozisyonla hatırlayacaksak; Sabri, Bursa'ya attığı golle Real Madrid'de oynardı' diye bir tweet atıp Sabri'nin o unutulmaz golünü paylaştı. Timurlenk haklı, daha güzel bir özet olamazdı.

Karius ayrıca, dünyanın en yakışıklı futbolcularından biri; büyük bir kadın hayran kitlesine sahip. Onu Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetenler var ama Karius, Kıvanç'tan daha ünlü tabii...

Bu transferden magazin basınına da çok malzeme çıkacağı kesin.