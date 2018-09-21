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MEVLÜT TEZEL
21 Eylül 2018, Cuma MEVLÜT TEZEL

İşte yeni gençlik ve büyük Türkiye

Şimdilerde üniversitelerde hiç olay oluyor mu? Karşıt görüşlü öğrenciler birbirleriyle çatışıyor mu? Bir üniversiteye en son ne zaman polis müdahale etti? Bu haberler eskide kaldı değil mi? Ben üniversite tahsilimi, 1993-1998 yılları arasında yaptım.
Her hafta bir kavga, çatışma olurdu. Haber kanalları protestoların yapıldığı belli günlerde üniversitelere kamp kurardı.
Bizden önceki kuşak daha kötüydü; kardeş kardeşi vurdu ve 12 Eylül, gençlerin üzerinden silindir gibi geçti. Peki, gençler şimdi ne yapıyor? Geliştirdikleri icatları, uçakları, drone'ları Teknofest'te sergiliyor. Kendi yaptıkları maket uçaklar, roketler, drone'lar ile yarışıyorlar.
Yeni Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest İstanbul Havacılık, ve Teknoloji Festivali, daha birinci günde gençlerin akınına uğradı.
Medyaya çok güzel fotoğraflar düştü.

Teknoloji Takımı Vakfı, gerçekten büyük bir organizasyona imza atıyor. Festivalde toplam 12 kategoride düzenlenecek yarışmalarda 2 milyon lira ödül dağıtılacak.
Yarışmaları kazanan takımlara, 30 bin ila 250 bin lira arasında değişen ödüller verilecek. Bu yarışmada dereceye giren gençler, gelecekte havacılık ve uzay teknolojimizi ileriye taşıyacak. Kim bilir, belki içlerinden biri Prof. Aziz Sancar gibi Nobel ödülü alacak. Önümüze ne kadar engel konulsa da, darbe girişimleri, ekonomik krizler çıkarılsa da Türkiye gelişiyor, büyüyor.
Bizdeki genç nüfus potansiyeli hiçbir Avrupa ülkesinde yok. Eskiden sağ-sol diye birbirini öldüren gençler; şimdi uzay teknolojisi, robotik takım ve insansız hava aracı diyor. Teknofest; gelişen, büyüyen Türkiye'nin en güzel örneğidir.
Bu ülkeye güvenin.

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