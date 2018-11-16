Best FM'den Adem Metan, Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı programına konuk ederek güzel bir yayına imza attı. Dün Metan'ı biraz eleştirdim ama yiğidi öldür hakkını yeme.

Metan; çok merak edilen ve medyada fazla görünmeyen Bilal Erdoğan'ı radyo yayınına konuk ederek gazetelere ve TV kanallarına haber atlattı. Dün bu keyifli söyleşiden bazı bölümleri paylaşmıştım, kaldığımız yerden devam edelim:



GO-KARTI SEVİYOR

Yayında hobilerine dair de konuşan Bilal Erdoğan, az da olsa otomobile düşkün olduğunu, aracını kendisinin kullanmayı tercih ettiğini ve çocuk sahibi olduğunda hız yapmayı bıraktığını anlattı. Hız tutkunlarına da go-kartı tavsiye etti.

Bu arada Erdoğan, son olarak Erzurum gezisinde büyük oğluyla go-kart yarışı yapmış.

Metan'ın, "Başaramadığınız bir şey var mı?" sorusuna, Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Henüz doktoramı bitiremedim; sanırım bu son senem. Aslında üzerine düşsek belki başaracağız." Erdoğan, başaramama olgusundan bahsederken toplumumuzda yer alan 'Avrupa'nın gerisinde kaldık, başaramadık, başaramayız' algısının kırılması gerektiğini anlattı: "Biz bu cumhuriyeti çok zor mücadeleler vererek kurduk. O dönemde bile yenilmişlik hissiyle biz başarıya ulaşabildik.

'Başaramadık' veya 'başaramayacağız' algısından kurtulmamız gerek. Son dönemde çok büyük işler yapıyoruz ve yapacağız."

Bilal Erdoğan da katsayı mağdurlarından...

Boğaziçi Üniversitesi'ne girecekken İmam Hatip'te okuduğu için puanı düşürülmüştü. Erdoğan bu konuyla ilgili de konuştu: "Bizde, babamızdan gördüğümüz bir mücadele ruhu var. Bu mücadele ruhuyla büyüdük. Bu katsayı sorunlarını yaşadığımız dönemde babamız gibi mücadele ettik.

Kazanılmış haklarımız vardı, bu davanın kazanılacağına inandım.

Bu davanın kazanılmayacağına inanan arkadaşlarım hep başka okullarda okudu. Bu mücadelem beni yurt dışında okumaya yöneltti.

Normalde yurt dışında okuma hayalim yoktu."

Erdoğan, İmam Hatip okullarına yönelik yanlış algıya da değindi: "İmam Hatip'lerde matematik, fen gibi derslerin de okutulduğunu hâlâ bilmeyen insanlar var. Bu okullarda dini eğitimin yanı sıra diğer dersler de veriliyor. İmam Hatip'lerin toplam okullar içindeki oranı sadece yüzde 15."

Erdoğan, darbelere zemin hazırlayan zihniyete karşı her zaman tetikte olmamız gerektiğini söyledi: "Bu ülkede darbeler oldu, en yakın örneği 15 Temmuz'da gerçekleşti. Bunun oluşmasını sağlayan bir zihniyet bulunuyor. Bu zihniyeti mahkum etmemiz gerekiyor. Bu zihniyet, bu ülkeye hep zarar veriyor."



'TÜRKİYE İÇİN FIRSAT'

Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Ülkeyi kutuplaştırıyor' eleştirisine de yanıt verdi:

"Türkiye'de toplumu kutuplaştıran ayrışmadan bahsediyoruz.

Bunlara gelmeden önce ortada bulunan arızalar için mücadele etmek gerek. Babam, arızalarla mücadele eden bir insan. Birileri çıkıp kutuplaştırmanın sebebi olarak babamı gösteriyor. Babam kutuplaştıran değil, buna neden olan sorunlarla mücadele eden biri. Babam, Türkiye için büyük bir fırsat.