'Payitaht Abdülhamid' dizisini izlediğini belirten bir sosyal medya paylaşımı yapan Mesut Özil'i de linç ettiler.

Sosyal medyada 'Bu da çomar çıktı', 'Almanlar'dan yüz bulamayınca Osmanlıcı oldu' gibi birçok saçma sapan yorumlar yapıldı. Yahu adam diziyi sevmiş paylaşmış, ne var bunda?

Şimdi sen 'Viking' dizisini izleyince İzlandalı, Danimarkalı mı oluyorsun?

Beni asıl şaşırtan Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın 'Abdülhamitçi Alman Milli' yazısında; Mesut'u 'Abdülhamid'i izlediğini paylaştığı için paraya, güce tapan genç ilan etmesi. Altaylı, 'İyi de Mesut kardeşim, madem bu kadar milliyetçisin, niye milli takım seçerken 'Ben Türk Milli Takımı'ndan başka takımda oynamam' demedin?' diye yazmış.

İnsanların fikirleri değişebilir.

Mesut'tan 20 yaşında bir gençken aldığı karara ömür boyu bağlı kalmasını bekleyen Altaylı'nın 'u' dönüşlerini yazsak ansiklopedi çıkar!

Evet, Mesut Türk Milli Takımı'nı seçseydi buna çoğumuz sevinirdik ama belki de şu anda Mesut'tan bahsetmiyor olurduk, o da Emre Mor gibi kayıp yetenek kalırdı.

Mesut, daha çok para ve güç isteseydi, Avrupa ve dünya kupalarının her zaman favorisi olan Alman Milli Takımı'nı bırakır mıydı?

Mesut'un uyanışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdikten sonra başladı.

O fotoğraf Almanya'da kriz oldu, Alman Futbol Federasyonu ve siyasetçiler, Mesut'u ağır bir dille eleştirdi. Alman Cumhurbaşkanı bile paniğe kapılıp Mesut ile görüştü.

Oysa o sadece bir hatıra fotoğrafıydı.

Ama o fotoğraf yüzünden sosyal medyada linç edildi, ırkçı saldırıların hedefi oldu.

Son Dünya Kupası'nda günah keçisi ilan edilen Mesut, bunun nedeninin Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı olduğunu görünce Almanlar'ın entegrasyon (uyum) diye bahsettikleri politikanın aslında gurbetçilerin asimilasyona uğraması olduğunu anladı.



O BİR SEMBOL

Mesut'un Alman Milli Takımı'nı bırakırken "Kazanınca Alman, kaybedince göçmen oluyorum" demesi Almanya'da ırkçılığın hâlâ devam ettiğini göstermiş oldu.

Altaylı farkında değil; Mesut, şimdi dünyaca ünlü futbolcu olmaktan daha değerli. Dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden biri olan Almanya'daki Türkler'in benliklerini kaybetmemesi bizim için çok önemli.

Almanlar, gurbetçilerdeki milliyetçi uyanışını söndürmek için her şeyi yapıyor. Bu milliyetçi uyanışta Mesut'un da payı var. Mesut şimdi asimilasyona uğramak istemeyen gurbetçilerin sembolü.

Popüler kültürün etkisini düşünürsek, Mesut bizim için birçok siyasetçiden bile daha değerli!