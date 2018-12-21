Ünlü Alman Der Spiegel dergisinin ödüllü muhabiri Claas Relotius'un bazı haberlerinin sahte olduğuna dair iddialar vardı.

Sonunda bu iddialar doğru çıktı. Der Spiegel, Relotius'un yıllarca sahte haberler yazdığının ortaya çıktığını duyurdu.

Dergiden yapılan açıklamada; Relotius'un dergide yer alan 55 makalesinin en az 14'ünde hikayeler uydurduğu ve kahramanlar yarattığı belirtildi.



TARİHE GEÇECEK

Bu ay Suriyeli bir çocuk hakkında yazdığı haber nedeniyle Yılın Alman Gazetecisi ödülünü alan Relotius da suçunu itiraf etti. Muhabirin 2016 yılında yayınlanan Halep'ten Türkiye'ye kaçan iki yetim çocuğu konu alan 'Königskinder' (Kral'ın Çocukları) adlı haberinin de sahte olma olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor.

Der Spiegel'de, son dönemde Türkiye'yi eleştiren birçok haber çıktı.

Avrupa ve ABD'de bazı medya kuruluşlarının, özellikle Türkiye'nin mülteci politikaları ve ekonomik gelişmeler üzerinden algı operasyonları yaptığını söylüyorduk.

Birçok haberde hikayeler abartılıyor, rakamlar çarpıtılıyor ve Türkiye düşmanlığını yaymaya çalışılıyordu.

Ama ülkemize algı operasyonu yapıldığı Türk gazeteciler ve siyasetçiler tarafından söylediğinde inandırıcı bulunmuyordu.

Şimdi elimizde büyük bir gazetecilik sahtekarlığı olarak medya tarihine geçen bir delil var. Claas Relotius'un Türkiye ve Suriye ile ilgili yaptığı bütün haberler incelenmeli.

Belki derginin başka muhabirleri de Türkiye hakkında yalan haberler yapmış olabilir!

Sürekli Türkiye'yi kötü gösteren haberler yapan Der Spiegel bu sefer fena yakalandı!