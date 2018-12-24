Oyuncu Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde Suriyeİdlib'deki bir sığınmacı kampını ziyaret etti, orada çektiği fotoğrafları Instagram'da paylaştı.

Ve en son olması gereken şey oldu: Gamze, sosyal medyada linç edildi. Linç tayfası Gamze'nin tesettüre girmesini dile doladı, 'Eskiden açık saçık poz veriyordu, şimdi temizleniyor' benzeri laflar ettiler. Hatta ünlü oyuncunun başından geçen trajik olayı gündeme getirdiler.



Ne kötü ruhlu insanlar bunlar! Oysa aynı zihniyet, Hollywood yıldızı Angelina Jolie'nin Suriyeli sığınmacıları ziyaret etmesini öve öve bitiremedi. Elbette Angelina'nın BM İyi Niyet Elçisi olarak yaptıkları övgüyü hak ediyor. Peki, Angelina melek ilan edilirken, aynısını yapan Gamze neden linç ediliyor?







NE KÖTÜSÜNÜZ!

Gamze'nin linç edilmesiyle ilgili sosyal medyada Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili yapılan şu paylaşım her şeyi özetliyor aslında: adamın biri, bir konferansında Necip Fazıl'a "Sen eskiden sarhoşun, ayyaşın, kumarbazın tekiydin, şimdi kalkmış bize ne anlatıyorsun?" demiş.

Necip Fazıl da hiç duruşunu bozmadan elindeki mendili buruşturup çöp tenekesine atmış ve dönüp o adama "Ben geçmişimi bu mendil gibi buruşturup İstanbul'un çöplüğüne attım. Çöplüğü ise ancak kedilerle köpekler karıştırır" demiş.

Aslında Gamze vakti zamanında modeldi, oyuncuydu, şimdi ise farklı bir hayat tarzı yaşıyor; bundan kime ne? Bir de Gamze'nin tesettüre girip mültecilere ziyaret etmesini samimi bulmayanlar, onu rant için hidayete erenlere benzetenler var.

Gamze, feleğin çemberinden ağır bedeller ödeyerek geçti. Şimdi sade bir hayat yaşıyor, kendini büyük emek gerektiren yardım kampanyalarına adadı. Siz klavye başında ahkam keserken; o, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birkaç yıldır Somali'den Arakan'a, Irak'tan Suriye'ye kadar birçok sığınmacı kampına yardım götürdü. Angelina yapınca harika, Gamze, hem de kendi kurduğu dernekle yapınca kötü, yapmacık, rant peşinde!



Neden? Çünkü o kapandı! Hem 'Hayat tarzıma dokunma' diyorsunuz, hem de kendine sade bir hayat seçen, hayatını mültecilere adayan Gamze'yi sırf kapalı diye linç ediyorsunuz! Ne kadar kötüsünüz! Sevgili Gamze, milyonlar senin samimiyetine inanıyor. Sen inandığın yolda yürümeye devam et.

Gamze Özçelik, ne ilk, ne de son linç edilen olacak. Bazen internet medyasının da linci tetiklediğini söylemeliyim. Örneğin Gamze Özçelik, İdlib'deki sığınmacı kampını ziyaret edip oradan bazı fotoğraflar ve duygusal bir mesaj paylaştı. Ama internet medyasında 'Tesettüre giren Gamze İdlib'e gitti' benzeri başlıklar atıldı. Tesettüre girmesiyle mültecilere yardım etme arasında bağ kurmanın tek bir nedeni olabilir, o da haberi olayın bütünlüğünden kopartıp polemik yaratmak, daha çok 'tık' almak! İstanbul'a yağacak sulu karı Katrina Kasırgası geliyor diye haber yapmak gibi bir şey bu.

Haberde, röportajda tartışma yaratacak en küçük unsur bile hemen başlığa çekiliyor ve insanların bam teline dokunuluyor. Laik, dindar, solcu, milliyetçi vs. hiç fark etmiyor, yeter ki bir grup tepki göstersin. Ondan sonra gelsin 'tık'lar, 'paylaşımlar'. Ama tıklanma artsın diye atılan o başlıklar bazen gereksiz yere tepki çekiyor. Organize linç tayfaları, fenomenler devreye giriyor, bazen de insanlar haberin tamamını okumadan sırf başlık üzerinden tweet paylaşıyor. Sonra bir bakıyorsunuz Twitter'da 100 takipçisi olan bile lince bilinçsiz bir şekilde katılmış. Bazıları da sırf takipçi artırmak için artık o günün linç menüsünde hangi ünlü varsa afiyetle linç ediyorlar. Bu ne yaman kısır döngü. Hâlâ türbanı, kurban kesmeyi tartışmamız ne acıklı bir hikaye!

HAYRANLIKLA İZLİYORUM SENİ GAMZE

Linç çetesinin yerden yere vurduğu Gamze Özçelik'e manken Didem Soydan sahip çıktı. Soydan, şu mesajı yayınladı: "Canım Gamze. Muazzam güzelliğe sahiptir. Konuşurken onu hep hayranlıkla izlerim. Herkesi memnun etmek zor. Sevgiler sana içi dışı güzel kadın!"