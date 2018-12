Trafik cezalarının arttığını, denetimlerin daha sıkı yapılacağını, EDS sisteminin kapsamının genişlediğini, artık sürücülere birden fazla kural ihlali için ayrı ceza verilebileceğini bu köşede Ekim ayından beri yazdık.

Konuyla ilgili haberler de çıktı ve tahmin edildiği gibi cezalar yağmur gibi yağdı.

Sosyal medyada artan trafik cezalarıyla ilgili yakınmalar başladı. 'Devlet kasayı doldurmak için abartılı ceza kesiyor' deniyor. Geçen hafta Bolu'da trafik tabelasının arkasına saklanan polis için de 'Polis ceza kesmek için vatandaşa pusu kuruyor' denmişti. Bu yorumların hepsi saçma; emniyet şeridi ihlali, hız limitini aşmak, trafikte makas atmak, kemer takmamak, hatalı park vs. tüm dünyada ceza kesiliyor.

Bizdeki fark ise eskiden denetimin sıkı yapılmıyor olması. Sürücüler nasıl olsa yakalanmıyorum diye kuralları keyfi bir şekilde ihlal ediyorlardı ve trafik kazaları sürekli artıyordu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2017 yılına ait karayolu trafik kaza istatistiklerini göre; 1 milyon 202 bin 716 adet trafik kazası meydana geldi. 7 bin 427 kişi öldü, 300 bin 383 kişi de yaralandı. Genel tabloya baktığımızda; trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biriyiz. Türkiye'de her 11 aileden biri trafik mağduru; yaşamını yitiren her 100 yayadan 26'sı çocuk!

Demek ki eğitimle, uyarıyla trafik kazalarında azalma olmuyor, ceza yemedikçe sürücüler akıllanmıyor! Artık trafik kurallarına uyulması gerektiğini, kuralların hayat kurtardığını öğrenmeliyiz. Kimse cezalardan şikayetçi olmasın, kurallara uyan ceza yemez!