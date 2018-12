Fenerbahçe, tarihinin en kötü döneminden geçiyor.

Taraftar kızgın.

Büyük umutlarla gelen Ali Koç, ilk sezonunda bilgisayar oyunu 'Football Manager' oynar gibi kulübü yönetti.

Borç batağındaki takıma akıllı ekonomik transferlerle seviye atlatmak istedi ama futbol, bilgisayar oyunu değil ki! Bazen en mantıklı hamleler bile kabusa dönüşebilir. Koç'un ikinci hatası, taraftarı dinlemek oldu. Ben bile Haziran'da, Aykut Kocaman ile devam edilmesi gerektiğini yazdım.

Ama Koç, sil baştan kadro kurdu. Yaşlı diye yollanan Fernandao ile Giuliano bile kalsaydı takım şu an ilk üçteydi!

Daha iyi diye alınan futbolcuların hepsi mi çürük çıkar?

Bütün taktik, yapılanma hatalı mı olur? Phillip Cocu ve Damien Comolli, sanki FETÖ'nün adamlarıymışçasına her şeyi yanlış yaptılar. Sanki Koç'u ilk sezonda bitirmek için gelmişler!

Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçeliler'i büyük bir taraftarlık sınavı bekliyor. Evet, Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar gibi 15 sezon, Galatasaraylılar gibi 14 sezon şampiyonluk beklemediler. '14 senelik bu çile, bitsin artık bu sene' diye tezahürat yapmadılar.

En fazla yedi sezon şampiyonluk beklediler. Ama bu sezon küme düşme potasında olmanın acısını çekiyoruz.

Belki de Beşiktaşlılar'ın çok sevdiğim tezahüratını Fenerbahçe'ye uyarlamakla başlamalıyız işe:

'Biz seni şampiyon ol diye sevmedik. Biz seni bizi sev diye sevmedik. Senin armanı sevdik biz, şerefini sevdik.'



ÇİLE ÇEKME SEZONU

Her sezonun bir hikayesi vardır, bu sezon da çile çekme sezonu! Gerçek taraftar kötü günde belli olur! Fenerbahçe taraftarı da acı çekmeyi, beklemeyi öğrenmeli ve takımlarına her zamankinden daha çok destek olmalı.