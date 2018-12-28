Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu, 'Film yapımcılarıyla salon işletmecileri, özellikle de Mars Cinema Group birbirine girdi. Yapımcılar haklarının verilmediğini, promosyonlarla bilet fiyatlarının sürekli yükseltildiğini söylüyor' diye yazdı. BKM, Boyut Film, TAFF, Fikir Sanat (Cem Yılmaz), Çamaşırhane Film (Şahan Gökbakar) gibi sektörün en büyük yapım şirketleri boykot kararı almış. Yapımcılar, son beş yılda 5 lira olan bilet başı paylarına zam yapılmadığını, salon sahiplerinin ise bilete mısır, meşrubat fiyatı ekleyip büyük kazanç elde ettiklerini söylüyor.



BU BOYKOT TUTMAZ

Bu mısır tartışması eski aslında. Yılmaz Erdoğan, mısırın sinema biletinden daha çok kazandırmasına yıllardır kafayı takmış durumda.

Hatta bir ara BKM'nin kendi salonlarını açma planı vardı.

Şu an 884 sinema salonuna sahip olan Mars'ın, daha tekelleşmeden tekelleşeceğini 2009 yılında yazmıştım. Bu tekelleşme; ne devletin, ne de yapımcıların umurunda oldu. Daha sonra bu konuyla ilgili belki 10 yazı yazmışımdır. Muzaffer Yıldırım ve Menderes Utku, Mars Grubu'nu 2016 yılında Güney Koreli CJCGV şirketine sattılar ve bu tekelleşmeden müthiş paralar kazandılar. Satılan, aslında salonların uzun süreli kira kontratlarıydı. İş dünyası tarihine geçecek bir başarı öyküsüydü!

Yapımcılar istedikleri kadar boykot yapsın kaybeden kendileri olur!

Mesele mısır değil. Sinemacılar, tekelleşmeden doğan büyük kara ortak olmak istiyorlar. Ama tekelleşmeyi kendileri yarattılar.

Mars; BKM'nin, Cem Yılmaz'ın, Şahan Gökbakar'ın filmlerini diğer filmlerin hakkını yiyerek daha çok salonda gösterime sokuyordu. Büyük yapımcılar, başta büyük paralar kazandıkları için Mars'ın tekelleşmesine ses çıkarmadı. Ama şimdi sinema sektöründe yeni oyuncular var. Örneğin, son dönem BKM filmlerinin gişesinde eskiye göre düşüş var. Bu son kriz de, Yılmaz Erdoğan'ın, 'Organize İşler 2' filmine istediği kadar salon bulamayıp vizyon tarihini ertelemesi üzerine çıktı.

Şimdi bir film için 5-10 milyon dolar harcayan yapımcılar, filmlerini vizyona sokmamayı, yani batmayı göze alırlar mı? Almazlar elbette. Semercioğlu yazmış ama kimse boykot edemez! Ederlerse kaybeden yapımcılar olur. Çünkü sinemadaki salonların çoğu Mars'ın elinde! Mars, boykota katılmayan yapımcılarla yoluna devam eder, daha çok yabancı film vizyona sokar ve uzun vadede boykottan zarar etmeden kurtulur. Boykota katılmayan yapımcılar da bu işten müthiş kar eder! Mars'ı; her yerde şubesi olan Türkiye'nin en büyük mağaza zinciri gibi düşünün! O mağazalara ne koyarsanız o satar. Atı alan Üsküdar'ı geçti.