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MEVLÜT TEZEL
07 Ocak 2019, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Önce sistem değişmeli

kulüplerinin borçlarının bir kamu bankası tarafından yapılandırılması gündemde. Kulüplerin bundan sonra kazançlarının büyük bir kısmıyla önce borçlarını ödeyecekleri ve bütçeleri doğrultusunda transfer yapacakları söyleniyor.
Eğer bu proje futboldaki yerleşik yönetim sistemi değiştirilmeden hayata geçirilirse, kulüpleri borç batağına sokan yöneticileri ödüllendirmekten başka bir işe yaramaz.
Birçok kulübün kasasını yöneticiler boşaltmadı mı? Zaten kulüpler doğru dürüst vergilerini ödemiyorlar, futbolcular da vergi kıyaklarından faydalanıyorlar.
Yöneticilerin çoğu büyük şirket sahipleri. Kulüpleri kendi şirketleri gibi yönetselerdi bu borçlar ortaya çıkmazdı.
Borçların yapılandırılması 'da 1985 yılında denendi ve birkaç yıl içinde kulüplerin borcu daha da arttı.
Kulüplerin şu anki yönetim şekli değiştirilmeden, mali yapılarına şeffaflık getirilmeden ve yöneticiler zarardan sorumlu tutulmadan yapılacak borç yapılandırılması çözüme ulaşmaz.

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