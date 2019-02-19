'Organize İşler: Sazan Sarmalı'nın Netflix'te yayınlanması neredeyse memleket meselesi oldu.

Elbette BKM'nin patronları Yılmaz Erdoğan ve Necati Akpınar, en yüksek karı elde etmek için uğraşıyorlar ama 'mısır krizinde' hak, hukuk diye yola çıkıp izleyicilere 'Kendimi salak gibi hissediyorum, geçen hafta sinemada izledim, film bu hafta Netflix'te!' dedirtmek, salon sahiplerini yarı yolda bırakmak hiç etik olmadı. Kimse yazmıyor ama bu işten en zararlı Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar çıktı.

En başa dönelim... Sinemacılarla Mars Group arasındaki kavga, beş yıldır yapımcılara zam yapılmadığı için başladı ama yaşanan krizde 'Organize İşler- Sazan Sarmalı'na yeterli salon verilmemesi ve vizyon tarihinin sıkışık olmasının da etkisi var.

'Organize İşler- Sazan Sarmalı'nın vizyon tarihi 1 Şubat'a ertelenince, vizyon takvimi iyice sıkıştı. Normalde 18 Ocak'ta gösterime girmesi gereken Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'i ve 8 Şubat'ta gösterimde olması gereken 'Recep İvedik 6'nın vizyon tarihleri ertelenmek zorunda kaldı. Ve böylece meydan Yılmaz Erdoğan'a kaldı.

Şimdi 1400 salonda gösterimde olan 'Organize İşler-Sazan Sarmalı', Cem ve Şahan'ın da vizyon haklarını ele geçirmiş oldu. Salon sahipleri ne kadar kızsalar da 'Sazan Sarmalı'nı Mart'ın sonuna kadar fazla salonda göstermek zorundalar.

Böylece filmin Netflix'te yayınlanmasının gişeye zararı da önlenmiş oldu. Normalde daha az salonda gösterime girip 'Karakomik Filmler' ve 'Recep İvedik 6'in arasında kalması gereken 'Organize İşler- Sazan Sarmalı' krizden büyük bir karla çıkmayı garantiledi.



ZEKİ BİR TÜCCAR

Cem ve Şahan, eğer filmlerini izleyici sayısının düşük olduğu bahar aylarında gösterime sokmayı tercih etmezlerse bu yılı pas geçmiş olacaklar. En kötüsü her iki filmin de tanıtımları başlamıştı, vizyon tarihlerinin ertelenmesi filmlerin bayatlaması anlamına da geliyor.

Sinemacılar için beklemek, boşa vakit harcamak en kötü şeydir, diğer projeler de böylece ertelenir. Erdoğan aynı zamanda zeki bir tüccar olduğunu da kanıtlamış oldu. Kavgayı Yılmaz Erdoğan çıkardı, bir taşla üç-dört kuş birden vurdu ama olan Cem ile Şahan'a oldu! O zaman Umut Sarıkaya'nın bu karikatürü Cem ve Şahan'a gelsin.