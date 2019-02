'Organize İşler: Sazan Sarmalı'nı yayınlayarak gündem olan Netflix, Türkiye'de çok abartılıyor. Hatta Digiturk ile karşılaştıranlar bile var.

Bu, elma ile armudun karşılaştırılmasına benziyor.

Digiturk, öncelikle uydudan yayın yapan bir dijital platform.

Eğer karşılaştırma mobil uygulama BeIN Connect dikkate alınarak yapılıyorsa, Digiturk'ün internette de üye sayısı Netflix'in üzerinde.

Aslında iki şirket abone sayılarını açıklamıyor. Ama TV piyasasına hakim olanlar, Netflix'in Türkiye'deki üye sayısının öyle bahsedildiği gibi 170 bin olmadığını, Digiturk'ün üye sayısının ise yaklaşık 2,5 milyon olduğunu biliyor. Bu rakama yurt dışı abonelikler ve restoran gibi ticari üyelikler dahil değil.

Elbette Digiturk'ün abone sayısının yüksek olmasında; başta Süper Lig olmak üzere birçok futbol, basketbol ligi ve uluslararası başka büyük spor organizasyonlarını da yayınlamasının etkisi büyük. Eğer karşılaştırma dizi ve film abonelikleri üzerinden yapılıyorsa, şöyle bir örnek vereyim: Katarlılara satılmadan üç yıl önce Digiturk'ün merkezinde, dizi, film abonelik sayısı 1 milyonu geçti diye pasta kesilmişti!

Elbette Netflix, Amazon Prime, Hulu'nun başını çektiği çevrimiçi video izleme sistemi, dünyada hızla yayılıyor ama şu an satılan içeriğe de bakmak lazım. Ben de Netflix üyesiyim ve en çok şikayetçi olduğum konu içerik.

Netflix, içerik sayısını da paylaşmıyor ama bu konuda araştırma yapan internet siteleri var.



DIGITURK ÖNDE

Netflix'in Türkiye'ye sunduğu içerik, diğer ülkelere göre çok zayıf. Örneğin Netflix en büyük arşive sahip olduğu ABD'de bin 326 TV şovu, 4 bin 339 film yayınlıyor; Türkiye'de ise 194 TV şovu, 550 film. Libya'da bile daha çok içerik var: 326 TV şovu, bin 117 film.

Gürcistan'da 228 TV şovu, bin 355 film yayınlanırken, Tacikistan ve Pakistan'da 328 TV şovu, bin 440 film, Yemen'de ise 328 TV şovu, bin 439 film yer alıyor. Türkiye, Netflix'in servis verdiği 130 ülke arasında en alt sıralarda yer alıyor.

Digiturk'te yayınlanan sadece film sayısı bile 2 bin ve bu filmlerin yüzde 30'u, 'current' içerik dediğimiz yeni çekilmiş yapımlar.

Öte yandan Netflix, dizilerde önde görünüyor. 'El Chapo', 'Home Land', 'Black Miror', 'La Casa De Papel' gibi benim de müdavimi olduğum birçok başarılı diziye sahip. Ancak Digiturk'te de 'Game of Thrones', 'True Detective', 'Shameless' gibi birçok popüler dizi var.

Digiturk, HBO başta olmak üzere ABD'li yapım şirketleriyle yaptığı anlaşma sayesinde gelecekte de birçok iddialı dizi yayınlamaya devam edecek. Netflix'in bir diğer avantajı ise; izleyicinin alışkanlıklarına göre öneriler sunan, kullanımı pratik bir yazılıma sahip olması. Netflix'in en büyük dezavantajı ise internet üzerinden yayın yaptığı için internet paketlerini çabuk bitirmesi. 'Sazan Sarmalı'nı izleyenler fark etmiştir; HD diye üye olduğunuz Netflix'te zaman zaman görüntü kalitesi çok düşüyor.

Özetle Digiturk ile Netflix'i karşılaştırmak yanlış olur. İlla da ben karşılaştırırım diyorsanız; üye sayısı, yayın kalitesi, film arşivi, spor yayınında lider olması ile Digiturk, Netflix'in çok çok önünde. Ama dizi ve sinema sektörünün geleceği de çevrimiçi video izleme sisteminde. Spor içeriğine sahip olan ise maça her zaman 2-0 önde başlar!