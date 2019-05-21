ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı kızışıyor. Google, Android işletim sistemi güncellemelerini Huawei telefonlar için sınırladı. Android işletim sisteminin yeni bir güncelleme geldiğinde Huawei kullanıcıları; aralarında Google, Play Store, Gmail ve YouTube'un da bulunduğu yazılımlara erişimi kaybedecek.



SEÇIM GÜVENLIĞI

Son aylarda Batı ülkeleri, Çin'in Huawei teknolojisini casusluk için kullanabileceğini dile getiriyorlardı. Peki, iPhone ve Samsung'un masum olduğunu kim gönül rahatlığıyla söyleyebilir?

Facebook'un verilerinin ABD'deki seçim güvenliğini etkileyecek derecede kullanıldığını gördük.

ABD, şimdilik Çin'e büyük darbe vurdu ama engellemek, karşı tarafı her zaman daha çok çalışmaya iter.

Huawei'nin de bir B planı var. Son birkaç yıldır Android sistemini kullanmasının engellenmesi takdirinde, kendi yazılımını devreye sokmak için bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını açıklamışlardı.

Çin yazılım teknolojisinde ABD'yi geçerse, o zaman liderlik el değiştirir.

Eskiden nükleer güç savaşları vardı, şimdi ise yazılım savaşları devri başlamış oldu.