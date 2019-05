İsrail'deki Eurovision Şarkı Yarışması'na konuk sanatçı olarak katılan Madonna, iki dansçısını İsrail ve Filistin bayrağı bulunan kostümlerle sahneye çıkartmıştı. Ve bu olay gündem olmuştu.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Ece Erken de programında; Madonna'nın protestosunu yorumlarken "Madonna'ya birçok boykot ve tehdit geldi, ona rağmen gitti. Ama Madonna'nın birinci olamaması çok acayip değil mi?

Madonna'sın ya, ne yapsan olur yani" dedi. Madonna'nın yarışmacı olarak katıldığını sanan Ece Erken, İsrail'in 23'üncü olmasını da buna bağladı. Program partneri Bircan Bali de, Ece Erken'i "Evet kesinlikle öyle" diyerek destekledi.

Ve her iki sunucu da sosyal medyanın diline düştü, epeyce dalga geçildiler.

Daha sonra ikiliden bu gafı savunan bir açıklama geldi. Bircan Bali, "Her şeyi bilmek durumunda değiliz yani. Madonna gibi. Bana ne yani İsrail'deki yarışmaya katılmış, katılmamış. İsrail'de olan projeyi koşturmayacağım" dedi. Ece Erken de bu açıklamaya katılarak onayladı.



HANGİ GAF BÜYÜK?

Elbette sunucular her şeyi bilmek zorunda değiller ama Eurovision çok gündemde olan bir yarışma. Aylar öncesinden Madonna'nın yarışmaya konuk olarak katılacağı açıklandığında büyük tartışmalar çıktı. Türkiye'de de haberler çıktı, örneğin bu olayı ben de köşemde değerlendirmiştim. Bircan ve Ece program öncesi Madonna'yı konuşacaklarını belirtmişler ama ne yarışmadan, ne de Madonna'nın neden sahne aldığından habersizler. İnsan Google'a yazar araştırır iki dakika. Aslında ön çalışma yapmalarına bile gerek yok, gündemi biraz takip etseler yeter ama onu da yapmamışlar. Daha kötüsü, Madonna gibi bir dünya starının Eurovision'da İsrail adına yarıştığını düşünmüşler.

Gaf üstüne gaf. Aslında gafı da geçecek ağır bir bilgisizlik söz konusu. Ayrıca bilgisizliklerini, işlerine önem vermemelerini 'Bilmek zorunda mıyız?' diye savunuyorlar. Kendilerini eleştirenlere ayar vermeye çalışıyorlar. "Bana ne" diyorsan, o programda işin ne? Vallahi pes!

TV8'de 'Aramızda Kalmasın' programının yorumcusu Funda Özkalyoncu da Sabahattin Ali'nin ölümsüz eseri 'Kürk Mantolu Madonna' kitabında anlatılan Madonna'yı ünlü şarkıcı Madonna sanmıştı.

Sizce hangi gaf daha büyük dersiniz? Ben kararsız kaldım. Nedir bu Madonna'nın bizim bilgisiz, işini önemsemeyen, şımarık sunuculardan çektiği!

Eskiden bu programları magazin gazetecileri yapardı ve böyle büyük gaflar yaşanmazdı. Şimdi ünsüz ünlüler yapmaya başladı. Herkesi ekrana çıkarırsan olacağı da bu!