Evet, bu görüntü insanın için cız ettiriyor. Keşke Kaz Dağları'ndaki bu ağaçlar kesilmeseydi. Muhalefet partileri güya Kaz Dağları için seferber oldu. Kaz Dağları'ndaki protestolara destek veren HDP, Ege ve Akdeniz'de orman yangınları çıkaran PKK'lı teröristlere tek bir laf etmiyor. CHP de ağaçları kullanıp muhalefet yapma derdinde. Halbuki dünyadaki belki de en güzel koyların yer aldığı Bodrum'u beton yığınına çeviren CHP belediyesi. Fethiye'de, Çeşme'de, Marmaris'te de durum aynı. AK Partili seçmenin yoğun olduğu Karadeniz'in en güzel yaylaları da beton yığını. Bu beton aşkı 1970'lere kadar uzanıyor. 12 Eylül öncesi İstanbul'da Boğaz manzaralı gecekonduların yapılması için solcu militanlar seferber olmuştu. Son dönemde Türkiye'de çevre ve doğa sevgisi gelişmeye başladı ama bu sevgi de genelde sahte. Sadece muhalefet malzemesi için kullanılıyor. Örneğin CHP'lilerin doğa katliamlarına fazla ses çıkarılmıyor. HDP'liler, PKK'lılar orman yakınca "Onlar da bizim köylerimizi yakıyorlar" diyorlar. Bir ağaç için bile birlik olamıyoruz! Kaz Dağları için isyan eden Türkiye'deki birçok insanın doğa sevgisinin sahte olduğunu düşünüyorum. Ağaç ve doğayı seven adam gidip Kaz Dağları'nda villa almaz! Kaz Dağları için tweet atan birçok ünlü, Ege'nin en güzel koylarında ağaçlar kesilerek yapılan milyon dolarlık villalarda oturuyor. Hayatında fidan dikmemiş insanlar bile sırf Twitter'da daha çok RT kazanmak için 'Kaz Dağları'na dokunma' diye tweet atıyorlar. Bizde her şey lafta kalıyor. Zengininden orta hallisine hep betona yatırım yapıyoruz! Betonu çok ama çok seviyoruz! Önce ağaç dik, yerdeki çöpü kaldır, evin için ağaç kestirme, sonra Kaz Dağları'na isyan et! Bakın fotoğrafta gördüğünüz Kasım Hacıhasanoğlu adlı bu arkadaş Trabzon'un Ayvadere Mahallesi'nde beş yıldır piknikçilerin çevreye attıkları çöpleri gönüllü olarak topluyor. İşte Kasım gibi bireylere ihtiyaç var. Tweet atarak ağaç dikilmiyor, çevreci olunmuyor!