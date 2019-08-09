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MEVLÜT TEZEL
09 Ağustos 2019, Cuma MEVLÜT TEZEL

Bu muhtara sahip çıkın!

Bağlar ilçesinin Fatih mahallesi muhtarı , uyuşturucuya savaş açmış ve çetesi üyelerini yakalatıp tutuklatmıştı. Ancak Yurtçu'nun oğlu Delil Yurtçu, 23 Mart 2019 tarihinde ticari araçtan açılan ateş sonrası yaşamını yitirmişti. Oğlunun uyuşturucu çetesi tarafından öldürüldüğünü ileri süren Davut Yurtçu, tehdit edildikleri gerekçesiyle evini taşımıştı. Ve aradan dört ay geçti, Yurtçu'nun diğer oğlu Ferhat Yurtçu, iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan kavgada silahla vurularak öldürüldü. Bu son cinayette uyuşturucu çetelerinin bağlantısı var mı, ortaya çıkarılmalı! Diyarbakır'da bir kahraman muhtar uyuşturucu çeteleriyle savaşıyor ama iki oğlu cinayete kurban gidiyor! Bu öykünün sonu böyle olmamalıydı! Bundan sonra Diyarbakır'da uyuşturucu ile savaşta devlete yardım edeceklerin aklına hep muhtarın yaşadıkları gelecek! Muhtar ve ailesine acilen sahip çıkılmalı.

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