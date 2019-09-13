Naim Süleymanoğlu'nun iki kızı Sezin ve Esin, babalarının hayatını konu alan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin durdurulması için dava açtı.

Sezin ve Esin; Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile yapımcı Mustafa Uslu arasında bir sözleşme imzalandığını ve filmin gelirinden sadece Muharrem Bey'in pay alacağını iddia ediyorlar.

Ayrıca dava dilekçesinde filmin iyi iş yapması halinde kendilerine de birer daire alınacağı yönünde duyum aldıklarını belirtmişler. Ve yapımcıyı da film çekerek haksız kazanç elde etmekle suçluyorlar.

Bir yapımcı, kimseye danışmadan istediği kişinin filmini çekme hakkına sahiptir. Eğer izin alması gereken konular varsa, onun da telif anlaşmasını yapar ve filmini çeker.

Uslu, sinemada dengeleri değiştiren başarılı bir yönetmen ama hayat hikayesini anlattığı ünlülerin mirasçılarıyla hep sorun yaşıyor! 'Ayla' ve 'Müslüm' filmlerinde de benzer tartışmalar yaşanmıştı. Bir filmin de şaibesiz olsun be Uslu!

Aslında mirasçılarla yaşanan bu krizlerin filmlerin tanıtımına katkıda bulunması gibi de ilginç bir durum var!

Uslu'nun da işi zor. Türkiye'de bir biyografi filmi çekmeye kalktığınızda, filme konu olan ünlünün bütün akrabaları, sanki Milli Piyango'dan büyük ikramiye çıkmış gibi peşinize düşüyorlar!