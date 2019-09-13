Senaryosunu Ahmet Ümit'in yazdığı 'Merhaba Güzel Vatanım'ın basın bülteninde; yolu Moskova'dan geçen ünlü şair Nazım Hikmet'in hayatı ile onu örnek almış ve tıpkı onun gibi hayatının bir dönemini Moskova'da geçirmiş Ahmet Ümit'in hikayesinin anlatıldığı yazıyor. Film, Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit'in farklı dönemlerdeki çalkantılı hayat hikayeleri ile başlıyor ve hayat onları Moskova'ya sürüklüyor. Biri tüm dünyaya örnek olan eserler vermiş, diğeri de onu örnek alarak sanatın ve edebiyatın kurtarıcı yanıyla hem hayatını kurtarmış, hem de yine dünyada ve memleketinde ünlü bir yazar olmuş.

Cengiz Özkarabekir'in yönettiği filmde; Nazım'ı Yetkin Dikinciler, Ümit'i ise Serkan Altıntaş canlandırıyor. Fragman ve konusundan yola çıkıp bir film hakkında yorum yapmak için erken elbette. Ancak filmin çıkış noktası ve fragmanda yaratılan algıyla ilgili bazı eleştirilerim olacak.



BÜYÜK NARSİST

Ümit, kitapları çok satan bir yazar ama onun Moskova'ya gitmek dışında Nazım ile hangi ortak yönleri var çok merak ediyorum... 12 Eylül döneminde duvarlara afiş yapıştırmak, Türkiye Komünist Partisi'ne (TKP) üye olmak ve Moskova'da okumak mı ortak yönler? Yıllarca hapis yatmış, komünizme sonuna kadar bağlı kalmış, bu uğurda büyük bedeller ödemiş ve Sovyetler Birliği'ne kaçmak zorunda kalarak aynı zamanda siyasi bir simgeye dönüşmüş Nazım Hikmet ile kendini aynı kefeye koymak ve üstüne de film çekmek büyük bir narsisizm.



SENARYO DA KENDİSİNİN

Ümit, başarılı bir yazar ama öyle filmlere konu olacak bir muhalif kişiliği ya da sistem karşıtı bir mücadelesi yok. Hatta sistemin nimetlerinden fazlasıyla yararlanmış bir yazar.

Daha önce bir yazar çıksa, Ümit ile Nazım'ın benzer yönleri olduğunu öne süren bir kitap yazsa ya da edebiyat çevrelerinde Ümit ile Nazım arasında benzerlikler olduğu yönünde bir ortak kanı olsa neyse. "Ben de Nazım gibiyim, hayatta kesişen yönlerimiz çok fazla" diyecek tek kişi de sanırım Ahmet Ümit olur. Zaten filmin senaryosunu da yazan kendisi!

Keşke karşımızda sıradan bir postacı ile ünlü şair Pablo Neruda'nın naif öyküsüne benzer bir çalışma olsaydı. Ama 'Merhaba Güzel Vatanım' daha fragmanında Ahmet Ümit reklamı gibi duruyor.