Ülkece bir kadın hakimin, Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı tartışıyoruz. Kadın hakim bu fotoğrafı Whatsapp hikayesinden 'Perşembe'nin sürprizi' notuyla paylaştı.

Fotoğrafın arkasında 'Adalet mülkün temelidir' yazıyor ama önünde vergi kaçırmakla suçlanan Kıvanç var! Ya Kıvanç davadan suçlu bulunursa? Allah'tan kadın hakimin o davaya bakmadığı ortaya çıktı.

İşte hakimlik böyle ince detayları düşünmeyi gerektiren kutsal bir meslek. Aynı hakim o fotoğrafı dışarıda çektirseydi sorun olmazdı.

Ama adalet dağıtan bir hakimin mahkeme salonunda bu fotoğrafı çektirmesi yanlıştı.

Kadın hakimin yanlışını görmek için adaleti temsil eden Themis heykeline bakmak yeterli aslında.

Themis'in elindeki terazi; adaleti ve onu ölçülü şekilde dağıtmayı temsil ediyor.

Diğer elindeki kılıç ise adaletin keskinliğini ve gücünü yansıtıyor.

Göz bandı ise adalet dağıttığı kişileri görmemesini, yani tarafsızlığını ve objektifliğini simgeliyor. Yani kadın hakim, Kıvanç ile fotoğraf çektirerek tarafsızlığına gölge düşürmüş oldu.