Önceki gün ülke genelinde yapılan denetimlerde 5 bin 63 sürücüye, özel araçta sigara içtiği için kişi başı 153 lira para cezası kesildi.

"Böyle bir ceza mı vardı?" diyen de var, cezayı ödedikten sonra ikinci sigarayı içen de. 'Bu ceza özel hayata müdahale', 'Sigara yasakları abartılıyor', 'Bu kadar da olmaz ki' diye isyan edenlerin de sayısı fazla.

Aslında özel araçta sigara içme cezası 2013 yılında yürürlüğe girdi ama ne bu yasağa uyan vardı, ne de ceza kesen trafik polisi. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Özel araçlarda sigara içilmemesi lazım' uyarısından sonra trafik polisleri yasayı hatırladı ve uygulamaya başladı.

Bizdeki temel sorun da yasaların uygulanmaması!

Aslında bu yasa, Erdoğan'ın hatırlatmasına gerek kalmadan uygulanmalıydı.

Şimdi sosyal medya muhalifleri, Erdoğan'ı 4. Murat'a benzetmeye ve bu yasaktan bile muhalefet malzemesi çıkarmaya çalışıyorlar.

Normalde çevreye duyarlı, sigaraya karşı çıkan, sağlıklı yaşam meraklısı beyaz Türkler'in, Erdoğan'ın sigarayla mücadelesine destek olmaları gerekiyor ama Erdoğan'a olan öfkelerinden dolayı bunu yapmıyorlar. Erdoğan tütün ürünlerine savaş açarak siyası anlamda risk alıyor aslında.

Poşetlerin paralı satılması da Türkiye'deki en devrimci çevreci yasasıydı ama bu yasada da Erdoğan, çevreci, doğayı seven muhalifler ve beyaz Türkler tarafından yalnız bırakıldı. Bir poşete 25-50 kuruş vermek alt ve orta sınıfı fena halde öfkelendirdi. Yerel seçimlerde büyük şehirlerin kaybedilmesinde poşetin paralı olmasının da etkisi vardı.



YALNIZ BIRAKILDI!

Erdoğan şimdi de kendine oy kaybettireceğini bile bile sigarayla savaşıyor.

Dünyada bile eski ABD Başkanı Barack Obama dışında Erdoğan kadar sigaraya karşı inatla mücadele eden bir siyasetçi göremezsiniz. Obama da tütün ürünlerine federal kontrol getiren yasa tasarısını onaylayınca sigara tiryakilerinin büyük tepkisini çekmişti.

Geriye dönüp baktığımızda uçakta, otobüste sigara içtiğimiz günlere hayret ediyoruz değil mi? Çok değil, bundan 10 yıl sonra da özel araçta nasıl sigara içiyormuşuz diye hayret edeceğiz. Bu yasağın aynı zamanda güvenli sürüş için alındığını da unutmayalım.

Sigara içilirken daha çok trafik kazası yaşanıyor!

Sigara şirketleri, dünyadaki en güçlü lobilerden biri. Türkiye'de bir yılda yabancı sigara markalarına 60 milyar lira harcanıyor.

Her yıl 32 milyar lira sigaranın yol açtığı hastalıklara gidiyor.

Sigaraya yapılan zamlar, sigara yasaklarının artması hep daha sağlıklı bir Türkiye için ama Erdoğan, sigarayla mücadelede bile yalnız bırakılıyor. Erdoğan'dan başka sigarayla ilgili açıklama yapan, yasaların uygulanması için mücadele eden bir siyasetçi var mı?

Zamlardan, yasaklardan dolayı sigarayı her bırakan Erdoğan'a teşekkür etmeli aslında! Ülkemizde her gün 300 kişi sigaranın yol açtığı hastalıklardan ölüyor. Bırakmasaydın, o 300 kişiden biri de sen olabilirdin!