Joker filmini ağzına kadar dolu salonda izledim. İyi film olunca salonlar doluyor! Filmle ilgili çıkan haberlerin çoğu asparagas! Örneğin makaslı saldırı dışında rahatsız edici bir şiddet yok. Lakin 'Joker' karakteri bazılarını derinden etkileyebilir!

Çünkü karşımızda yer yer büyüleyici olabilen bir kötülük var. Bu etkileyici kötülük karşında sıkıcı 'iyi' kaybedebilir! Bu filmde 'Joker'in karşısına Bruce Wayne'i (Batman) çıkarsanız, izleyici onun kaybetmesinden bile keyif alabilir. Karşımızda başta 'Batman' olmak üzere süper kahraman evreninin kimyasını bozacak bir kötülük var.

Aslında her şey usta yönetmen Christopher Nolan'ın 'Kara Şövalye'de ('The Dark Knight') 'Joker'i parlatmasıyla başladı.

Nolan, 'Joker'in kötülüğüne sistem eleştirisi katarak onu baştan yarattı. Heath Ledger da 'Joker'i o kadar iyi oynadı ki, 'Batman'i bile gölgede bıraktı.

Ve 'Joker'in ana karakter olarak karşımıza çıkması kaçınılmaz oldu. Öykümüz 80'lerin karanlık Gotham şehrinde geçiyor.

Stand-up komedyeni olma hayalleri kuran 'Arthur Fleck', hayatını palyaçoluk yaparak kazanmaktadır.

Yaşlı ve hasta annesiyle birlikte yaşayan 'Fleck', ilaç tedavisi ve psikolojik destek görmektedir. İlaçlarının parasını ödemeyen Gotham yönetimi, kendi mezarını kazar! (Bu da galiba sistem eleştirisi oluyor.) Sokakta, otobüste her yerde aşağılanan 'Fleck'in hayatı bir gece metroda değişir ve 'Joker'e dönüşme yolunda ilk adımını atar...



İSYANLARDAYIM!

'Geyik Muhabbeti', 'Felekten Bir Gece' serisi gibi komedi filmlerinden tanıdığımız Todd Phillips, "Ben bu Joker'i çekerim" derken yapımcıyı nasıl ikna etti acaba? Belki de görüşmeye Joaquin Phoenix'i götürdü!

Sonuçta Phillips, 'Joker'le sınırlarını aşabileceğini göstermiş oldu.

Phillips'in Martin Scorsese'nin başyapıtları 'Taxi Driver' ve 'The King of Comedy'ye yaptığı göndermeler güzeldi ama gerek var mıydı tartışılır?

Özellikle 'Joker ile 'Taxi Driver'ın 'Travis'i (Robert De Niro) arasında bazı benzerlikler var. Her iki karakter de kötülüğün ve sefaletin zirve yaptığı bir şehirde kendince adalet arıyor ve şiddete başvuruyor.

Yani 'Joker'de De Niro'yu şovmen 'Franklin' rolünde boşuna izlemedik!

'Joker'in isyanın, çıkış noktasının perdeye yansıyan etkileyici atmosferin yanında basit kaldığını söyleyenler oldu. 'Sokaklardaki şiddet ve insanlar birbirine kaba davranıyor diye mi Gotham kaosa sürüklendi?' diyenler de oldu. Bence asıl sorulması gereken soru, yavaş yavaş deliliğe sürüklenen 'Joker', peşinden gidilecek bir anti kahraman mı? Burada günümüzün sokak eylemlerine gönderme yapılırken sakın izleyicinin bilinçaltına 'Herkes için sokağa çıkılmaz' mesajı veriyor olmasın?



OSCAR'I KAZANIR

'Joker'deki isyan atmosfer olarak 'V for Vendetta'yı andırıyor ama 'Fight Club' gibi sloganları duvarlara yazılacak bir isyan değil bu. Filmde 'Taxi Driver'daki gibi haklı görülecek bir bireysel adalet arayışı da yok! Yani normalde kimse 'Joker'in peşinden sokağa çıkmaz! Zaten 'Joker'de katıldığı talk-show'da politik bir görüşünün olmadığını söylüyor.

Bence Gotham'ın ezilen alt tabakasının artık isyan etmek için nedene bile ihtiyaç duymadığı mesajı veriliyor. Yeter ki bir kıvılcım çakılsın, halk Gotham'ı kaosa sürüklemeye hazır! Filmin başında tabelasını çalan çocuklara koca ayakkabısı yüzünden yetişemeyen 'Fleck'in, 'Joker'e dönüştükten sonra kanlı çıplak ayakla keyifle yürümesi güzel tartışma konusu!

'The Dark Knight'daki gibi müthiş aksiyon bekliyorsanız film size göre değil. 'Joker', atmosferi ve ana karakterin psikolojisiyle izleyiciyi etkisi altına alıyor. Phoenix'in 'Joker' rolünde sergilediği olağanüstü oyunculuk ayrı yazı konusu, Oscar'ı kazanır. Özetle 'Joker', onu anlatmak, tartışmak ve hiç unutmamak isteyeceğiniz bir film.



Şimdi ABD düşünsün!

Eğitimini ABD'de sürdüreceği iddia edilen popçu Aleyna Tilki, önceki gün İstanbul Havalimanı'ndan Amerika'ya uçmuş. İşte beyin göçü olacaksa böyle olsun! Şimdi Amerika düşünsün!

Şaka bir yana, bazı internet sitelerinde bu haber 'Aleyna Tilki, Türkiye'yi terk etti!' başlığıyla verildi.

Ne terk etmesi! İki yıl önce de ülkeyi terk etti diye haber çıkmıştı!

Aleyna biraz İngilizcesini ilerletir, şöyle bir hava alıp döner. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânıdır!