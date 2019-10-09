ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yine Türkiye hakkında dengesiz tweet'ler paylaştı.

Önce "Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk" diyerek eski yönetimi suçladı. Suriye'den ABD askerlerini çekme kararı aldığını açıkladı. Bu karar, ordumuzun Suriye'deki işini kolaylaştıracak.

Sonra aynı Trump, Türkiye'yi tehdit etti iyi mi!

"Daha önce önemle belirttiğim gibi yine tekrar ediyorum:

Eğer Türkiye eşsiz bilgeliğim içinde sınırları aşma olarak değerlendireceğim bir şey yaparsa, daha önce yaptığım gibi Türkiye ekonomisi mahvedip yok edeceğim. Türkiye Avrupa ve diğerleri ile beraber olmalı, bekliyorum" diye tweet attı.



ELEŞTİRENLER ORADA MISINIZ?

Ben bu yazıyı yazarken Trump'tan bir son dakika açıklaması daha geldi:

"Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum.

Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'DAEŞ'liler sizin sorumluluğunuz' dedim..." Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sabır versin. Trump gibi dengesiz, sabah başka, akşam başka konuşan bir başkanla Ortadoğu'yu ilgilendiren politikalar yürütmek, mayın tarlasında yürümek gibi bir şey.

Gelelim Trump'ın büyük itirafına. Döviz krizi yaşandığında "Türkiye'nin ekonomisine operasyon çekildi, dış güçler ekonomimizi batırmak için uğraşıyor" dediğimizde muhalif ekonomistler "Evet 'dıj güçler'! Tabii canım, ABD'nin oyunu bu" diye dalga geçtiler.

Ekonomide yaşanan tüm olumsuzluklardan hükümeti sorumlu tuttular. Onlara göre ABD hiçbir şey yapmıyordu, hükümet bahane üretiyordu.



TRUMP İTİRAF ETTİ

Şimdi Trump "...daha önce yaptığım gibi Türkiye ekonomisi mahvedip yok edeceğim" dedi. Buna ne diyeceksiniz? Adam resmen Türkiye'ye Ağustos'ta kur üzerinden saldırdıklarını itiraf etti.

Elbette ülke olarak her türlü tehdide karşı ekonomimizi güçlü tutacağız ama ABD gibi süper güç ekonominize saldırırsa yara almadan kurtulamıyorsunuz! Çin bile ABD ile olan ticaret savaşında büyük zarara uğradı. Önemli olan o zor günlerde birlik olmaktı ama içimizdeki hainler bunu engelledi. Kur üzerinden ekonomik saldırının yapıldığı günlerde ABD'yi sorumlu tutanlar sosyal medyada linç edildi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomimizi çökertmek için yürütülen büyük operasyonu deşifre ettiğinde onu haksız yere eleştirenler, orda mısınız? Alın size işte o hep dalga geçtiğiniz büyük resim; Trump, "Türkiye'nin ekonomisini ben mahvettim" dedi!

Şimdi ne diyeceksiniz?

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PİTBULL SİLAH SAYILSIN MI?



TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'na, pitbull cinsi köpeklere 'silah' benzetmesi yapılarak ruhsatlandırılmaya tabi tutulması önerisi sunuldu.

Komisyonun Başkanı Mustafa Yel, "Pitbullu eğiten ve bir şekilde saldırgan hale getiren insanlar tarafından bir suç oluşturulursa, insanların buna katlanması ve cezalandırılması gerekir diye düşünüyoruz. Yani cinslerin tek başına yasaklı olmasından ziyade, insanların ceza almasını gerektiren bir düşüncemiz var" dedi.

Oytun Okan Şenel, "O zaman bunların tamamına silah muamelesi yapalım, çünkü tetiği çeken olduğu sürece evet, bu hayvanlar birer silah" diye öneride bulundu.



ASLANDAN FARKI YOK

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında pitbull terrier, japanese tosa, dogo argentino, fila crasilerio ve bu ırkların melezlerinin ülkeye girişi, çoğaltılması, sahiplenilmesi, satışı, reklamının yapılması, takas edilmesi, sergilenmesi ve bulundurulması yasak. Bu ırkları beslediği tespit edilenlerin hayvan başına 7 bin 802 lira para cezasıyla cezalandırılması ve hayvanlara el konulması gerekiyor. Böyle bir kanun varken, niye başa dönüp köpek sahiplerine ruhsat vermek ve bunun denetimini yapmak gibi daha karmaşık bir kanun çıkartılmaya çalışılıyor? Mevcut yasa uygulansa sorun kalmayacak ama denetleyen yok!

Saldırgan bir pitbull gezdirmenin aslan gezdirmekten farkı yok bence!