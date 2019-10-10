İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan, 8 Mayıs 2019'da Bloomberg HT kanalındaki 'Küresel Piyasalar' adlı programda '150 milyon dolarlık alma-satma tarafına opsiyon yazıldığını' belirtip bunu 'ilginç' diye nitelemiş ve "Ne olduğunu hakikaten bilmiyorum" demişti.

8 Ekim'e gelindiğinde dövizde yukarı yönlü sert bir hareket oldu ve Manukyan'ın videosu sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Bazıları "Opsiyon piyasası' böyle işler, normal hareketler bunlar" dedi. Ama komplo teorilerini haklı çıkaracak önemli bir olay yaşandı!

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Ekim'den bir gün önce "Limitleri aşması durumunda daha önce yaptığım gibi Türk ekonomisini yok ederim" diye tweet attı ve 8 Ekim'de dolar aniden yükseldi.

Karikatürde gördüğünüz gibi Donald Trump artık piyasalarda manipülasyon ve spekülasyon yapmakla suçlanan bir ABD başkanı.

Trump, "Daha önce Türk ekonomisini yok ettim" derken de geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kur üzerinden yaptıkları saldırıyı itiraf etmiş oldu. Twitter üzerinden Türkiye ekonomisi üzerinde manipülasyon yapan bir ABD başkanını ilk kez görüyoruz.



GERÇEĞİ Mİ GÖRDÜ?

Neyse ki, ekonomi piyasaları Trump'ı artık kale almıyor, 7 Ekim'de yapmaya çalıştığı manipülasyon bu kez tutmadı. Peki, Manukyan'ın 8 Mayıs tarihinde 8 Ekim tarihine dair dolar alım satım opsiyonlarında sezdiği gariplik Türkiye'nin ekonomisini çökertmeye yönelik bir gizli takvimin olduğunu mu gösteriyor? Trump'ın manipülatif tweet'leri belki de bu takvimin kanıtı.

YouTube ve Twitter'dan döviz kurları üzerinden felaket tellallığı yapıp dolarizasyonu artıran muhalif ekonomistlere işte ev ödevi; böyle bir gizli takvim olabilir mi? Benimki de soru mu şimdi! Bu çakma ekonomistler daha Trump'ın yaptığı manipülasyonu görmüyorlar! Adam resmen "Ekonominizi batırdım" dedi ama bunlar üç maymunu oynuyor.

Eee oynamak zorundalar yoksa iktidarı başka nasıl kötü gösterecekler!

Ayrıca yalan söyledikleri ve dolarizasyonu artırdıkları ortaya çıkar!



Arda, baldızınla konuş bence



Arda Turan'ın baldızı tasarımcı Dilahan Doğan, askeri kıyafetlerin üzerine boya döküp vintage Türk askeri şapkası, ceketi diye piyasaya sürmüş. Tasarım mı şimdi bu? Bir de bu rezillik için 6 bin lira para istiyor. Muhtemelen Dilahan kısa yoldan haber olmak, gündeme gelmek istedi. Doğrusunu söylemek gerekirse bunu da başardı. Arda kardeş, bir ara baldızına Türk askerinin üniformasının kutsal olduğunu anlatırsın umarım.



Klavye delikanlısı!



Emektar şarkıcı Yeşim Salkım, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonla ilgili "Bıkmadınız yıkmaktan, sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim" diye tweet attı. Salkım'a cevap veren bir kişi, "Savaşa hayır diyorsun da gidip gördün mü orada neler oluyor? Yüzlerce insana zulmedip çoluk çocuk demeden katleden teröristlerle dolu. Burada bol keseden atmak kolay tabii" diye yazdı.



ASTSUBAY ÇIKTI

Bunun üzerine sinirlenen Salkım, "Sen gittin herhalde, ben teröristlere değil, savaşa hayır dedim" yanıtını verdi. Takipçinin yanıtı gecikmedi: "Evet gittim, oradaki insanları gördüm. Sen evinde rahat uyurken, ben oradan yeni geldim." Salkım bu sözlere de içerleyerek, "Hadi lan oradan klavye delikanlısı" diye yazdı ve onu engelledi. Daha sonra Salkım'a cevap veren kişinin, sınırda görevli bir astsubay olduğu ortaya çıktı. Astsubayın sınır bölgesinde çekilen fotoğrafı ise Salkım'a gönderildi. Bu da klavye kapağı oluyor galiba! Salkım hâlâ sessizliğini koruyor. Demek ki bilmeden konuşmamak, Twitter'da herkesi klavye delikanlısı sanmamak lazımmış.