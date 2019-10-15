Halkımız; Barış Pınarı Harekatı sırasında birçok sanatçının, Mehmetçiğe moral kaynağı olmaları gerekirken susup ölü taklidi yapmalarına çok ama çok kızıyor. Dünkü yazımda bahsettiğim Yılmaz Erdoğan gibi, film galasına üzerinde 'Kobani'ye özgürlük' yazan tişörtle çıkan Büşra Pekin gibi, başka konularda öne atılan bu konuda sessiz kalan BKM oyuncuları gibi... Kimin ne yaptığını herkes biliyor!

Ahmet Hakan, "İsteyen susar, isteyen konuşur. Zorla mı konuşturacaksınız?" diye yazdı. Elbette vatana bağlılığın tek ölçüsü, Mehmetçiğe Twitter'dan destek olmak değil.

Ama en azından askerlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek lazım.

Sosyal medyada askerlerimiz, 'Sivil halkı vuruyorlar' diye iftira bombardımanına tutulurken, tüm dünya Türkiye'ye cephe almışken, PKK'lıların sosyal medya hesapları gece gündüz Türkiye'yi haksız duruma düşürmeye çalışıyorken; sanatçılarımız askerimize destek olmayacak da ne zaman olacak?

George Clooney, Brad Pitt, Tom Cruise, Robert Downey JR., Andy Garcia, Scarlett Johansson, Julia Roberts, Matt Damon ve Tom Cruise gibi Hollywood starları, Ray Allen gibi NBA yıldızları; Amerikan askerine destek olmak için Irak'tan Afganistan'a kadar, en tehlikeli bölgelerdeki ABD üslerini, uçak gemilerini ziyaret ediyorlar.

Askerlerine 'Yalnız değilsiniz, yanınızdayız' diye moral veriyorlar. Onlarla bir-iki gün geçiriyorlar. Bu oyuncular arasında Türkiye'deki ABD İncirlik Üssü'nü ziyaret edenler de oldu. Bu ünlüler arasında sıkı muhalifler de var ama mevzubahis vatan olunca, askerlerini yalnız bırakmıyorlar!

Ama bizim sanatçılar; bırakın askerleri ziyaret etmeyi, askerlerimize iki satırlık moral tweet'i bile yazmıyor. Ağaca, doğaya, kedi, köpeğe en duygusal, en anlamlı mesajları yazıyorlar ama askerimize destek olmaya gelince susuyorlar!

Aslında askerimiz, siz güvenli bir Türkiye'de sanatınızı rahat icra edesiniz diye de savaşıyor. Ama siz, Türkiye'de milyonlar kazanıp bu parayı yurt dışına yatırıp, askerimize destek olmaya gelince parmağınızı bile kıpırdatmıyorsunuz!

Tarih bu ihaneti de yazacak!



Bravo Kıraç ve Aydilge

Elbette Ajda Pekkan'dan Oktay Kaynarca'ya, Ümit Besen'den Demet Akalın'a kadar, Mehmetçiğimize destek olan birçok sanatçı var. Kıraç'ın; askerlerimize destek olmak için Vatan Marşı besteleyip bir de buna klip çekmesi, klişe destek tweet'i yazmaktan çok daha güzel bir davranıştı. Ünlü şarkıcı Aydilge'nin, bir konseri öncesi sahnede Mehmetçik için diz çöküp ağıt yakması da etkileyiciydi. İşte bu tarz yaratıcı, anlamlı desteklere ihtiyacımız var.



Psikolojik harpte gerideyiz

Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci cephesi sosyal medya! PKKYPG militanları gerçek cephede kaçacak delik ararken, bu örgütlerin sempatizanları sosyal medyada yalan haber üretmede çok organizeler. Türk askeri sivil insanları öldürüyormuş gibi mizansen sahneler yaratıp bu görüntüleri sosyal medyada paylaşıyorlar.



YALAN HABER

PKK'lı militanlar ve sempatizanları, Avrupa'da birçok ülkede gösteriler düzenleyip yabancı medyayı ve kamuoyunu etki altına alıyorlar. Hong Kong'ta bile Türkiye aleyhine gösteri düzenleyen PKK'lılar var! Avrupa'daki 500 bin PKK destekçisi, psikolojik harpte önde gidiyor. Avrupa'daki 5 milyon Türk, yabancılara gerçekleri anlatmalı!

Aynı şekilde yabancı dil bilen, vatanını seven herkes, sosyal medyada yabancılara PKK yalanlarını deşifre edecek paylaşımlar yapmalı. Bu psikolojik harpte Türkleri değil, yabancıları ikna etmeliyiz!