A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Suriye sınırında bir binanın terasında yayın yaparken "Kurşunlar vızır vızır üstümüzden geçiyor" dediği an sosyal medyada tartışma konusu oldu. Çünkü aynı anda TRT muhabirinin miğfersiz ayakta durduğu bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

Şimdi bu görüntüye bakınca güya Ulak'ın yalan söylediği ve korkulacak bir durum olmadığı ortaya çıkıyormuş. Bazı haber siteleri bile bu görüntü üzerinden espri kastı.

Ulak, a Haber'de kendisine iftira atanlara adeta ders verircesine olay anını anlattı. 18 gündür Suriye sınırında bulunan Ulak, havan atışlarının sesine alışmış, kendini korumayı refleks haline getirmiş. Doğru olan da bu; gazeteci önce kendini korumalı, korumazsa kendisi haber olur!



Olayın devamı ekrana yansıtıldığında TRT muhabirinin de bir süre sonra eğildiği ve kendini korumaya çalıştığı görülüyor. Yani TRT muhabiri canlı bağlantı telaşıyla kendi güvenliğini de ihmal ederek ayakta durup yayın yapmış, miğfer giymemiş.

TRT muhabirini eleştirecek değilim, o an eğilmeye gerek duymamış olabilir.

Özetle Ulak'la dalga geçilecek bir durumun olmadığı ortada.

A Haber'in itibarını zedelemeye yönelik bu tarz yalan haberler daha önce de yapıldı. Bir açık bulmak için programa konuk olan yabancı uzmanların soy ağaçlarını bile inceleyenler var! Açık bulamayınca da bu son olayda olduğu gibi itibar suikastı yapıyorlar.

Her kanal gibi a Haber'in de habercilik anlayışını eleştirebilirsiniz ama bir kanalı haksız yere yalan haber yapmakla suçlamak büyük ayıp. A Haber'in Türkiye'de en çok izlenen haber kanalı olması muhaliflerin ezberini bozuyor. İşte bu yüzden a Haber'i asılsız olaylarla itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.

Hadi Twitter kullanıcıları savaş ortamını bilmedikleri için Ulak'la dalga geçtiler. Peki, tek bir fotoğraf karesine bakıp olayı araştırmadan Ulak'la dalga geçen haber sitelerine ne demeli? Bu mudur habercilik anlayışınız? Bir telefon açıp olayı sormak bu kadar mı zor?



İşte Almanya'daki ifade özgürlüğü

"Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle..." Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptı diye Alman takımı St. Pauli, futbolcu Cenk Şahin'i kadro dışı bıraktı.

Alman Milli Takımı'nda forma giyen İlkay Gündoğan ve Emre Can; Cenk Tosun'un Arnavutluk'a attığı golden sonra takım arkadaşlarıyla asker selamı verdiği görüntüyü sosyal medya hesaplarından beğenmişlerdi. Daha sonra Alman kamuoyundan gelen tepkiler üzerine korktular ve paylaşımlarını sildiler.

İşte Almanya'daki ifade özgürlüğü!

Şahin paylaşımını silmediği için belki de Almanya'daki futbol hayatı bitti. İlkay ve Emre'ye de arkadaşlarının mutluluğunu paylaşmak zehir oldu! Almanya, vatanı sevenleri işte böyle cezalandırıyor!



Hapis cezası şart

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürün satan gıda teröristlerini tek tek ifşa etti. İfşa listesi tam 119 sayfa. Hilesiz ürünler açıklansa daha iyiymiş.

Aklınıza gelebilecek her üründe sahtecilik var.

Bazı sucuk, döner, sosis markalarında at etine rastlandı. Özellikle Adana'daki kebapçılarda at eti çok kullanılmış!

Sahte olduğu tespit edilen Fer Bal adlı markanın sahibi, aynı zamanda Ankara Arıcılar Birliği Başkanı çıktı. Güler misin ağlar mısın?



BÜYÜK FİRMALAR

Bu gıda teröristlerinin çoğu tanınmamış firmalar ama aralarında büyük firmalar da var. Örneğin Migros'ta da satılan, Gurme Gıda isimli markanın Kangal Fermante Sucuk ürününde domuz eti tespit edildi.

Gıda teröristleri her yıl ifşa ediliyor da ne oluyor? Para cezası ödemeyi göze aldıkları için hileye devam ediyorlar.

Hilelin yapılmasını önleyecek mekanizmalar geliştirilmeli. Gıda teröristlerine para cezasına çevrilemeyecek hapis cezaları verilmeli.